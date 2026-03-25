英国コーンウォールの味わいが日本初上陸！ Vol.「Cornish Tea & Coffee」

記事ポイント 英国コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドが日本初上陸サステナブルな調達とパッケージを採用した環境配慮型ブランド紅茶2種とコーヒー1種の計3商品を展開 英国コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドが日本初上陸サステナブルな調達とパッケージを採用した環境配慮型ブランド紅茶2種とコーヒー1種の計3商品を展開

英国南西部コーンウォールで愛される「Cornish Tea & Coffee(コーニッシュティー＆コーヒー)」が、日本での本格展開を開始します。

日本代理店のVol.を通じて、紅茶2種とコーヒー1種のラインナップが届けられます。

Vol.「Cornish Tea & Coffee」

ブランド：Cornish Tea & Coffee(コーニッシュティー＆コーヒー)産地：英国コーンウォール日本代理店：合同会社Vol.展開商品：紅茶2種・コーヒー1種

Cornish Tea & Coffeeは、海と大地に囲まれたコーンウォールの自然・文化・人々への敬意を大切にしながら、高品質な茶葉とコーヒー豆を丁寧にブレンドしているブランドです。

英国国内ではホテル・カフェ・レストランを中心に広く支持され、”毎日の一杯を特別にする味わい”として多くのファンを持っています。

世界中から選び抜いた原料を使用し、香りと味わいのバランスを追求しています。

サステナブルな調達とパッケージの採用により、環境負荷の低減にも取り組んでいるブランドです。

Cornish Tea（紅茶）シリーズ

紅茶シリーズからは「Organic Fusion Teas」と「Smugglers Brew Tea Bags」の2商品が展開されます。

伝統的な英国紅茶の味わいを楽しめるラインナップで、朝の一杯にも午後のティータイムにもぴったりです。

「Organic Fusion Teas」はオーガニック茶葉を使用したブレンドティーで、販売予定価格は1,620円(税込)となっています。

「Smugglers Brew Tea Bags」も同じく1,620円(税込)で、手軽にコーンウォールの味わいを楽しめるティーバッグタイプです。

Cornish Coffee（コーヒー）シリーズ

コーヒーシリーズからは「The Original Ground Coffee」が登場します。

香り高くコクのあるブレンドが特徴で、ホテルやカフェでも採用される本格的な味わいです。

販売予定価格は2,484円(税込)となっています。

英国らしいデザインのパッケージはギフトにも最適で、紅茶・コーヒー好きへの贈り物としても活躍します。

コーンウォールの空気感をそのまま届けるこだわりのラインナップが、日本の食卓に新しい選択肢を提供します。

毎日飲んでも飽きない、しっかりとした味わいと香りが魅力です。

Cornish Tea & Coffeeの紹介でした。

よくある質問

Q. Cornish Tea & Coffeeはどこのブランドですか？

A. 英国南西部コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドです。

日本ではVol.が代理店として展開しています。

Q. 日本で購入できる商品と価格は？

A. Organic Fusion Teas（1,620円税込）、Smugglers Brew Tea Bags（1,620円税込）、The Original Ground Coffee（2,484円税込）の3商品が展開されます。

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