アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が、憧れの国に足を運んだことを明かした。

２５日までに自身のインスタグラムを更新した鎮西は、「もう一月前のお話ですが。」と切り出し、初めてヨーロッパに訪れたことを報告。ミラノの街並みは建物、お花、歩く人々全てがアートで、そこにいるだけで刺激を受ける時間でした。」とつづり、「この経験は私にとても大きな変化をもたらしてくれました。(日本語翻訳みたいな文章) 自分のコンプレックスだと思っていたところも愛せるようになったし、活かせる場所があるんだって自信がついた。まさにＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩを再確認させてくれた場所です。」と成長できたことに喜びを見せた。投稿には、ヨーロッパの美しい街並みをバックにポージングするショットが掲載されている。

この投稿にファンからは「お嬢、世界中のどこにいても輝いております」「綺麗！美しい！」「全部の表情大好き」「美しすぎてギネスに認定されるレベル」「これからも沢山夢叶えてこうね」などの声が寄せられている。