記事ポイント 桜色のチョコレートに桜の香りを忍ばせた「ミニローズ・サクラ」など春限定3商品リーフパイに3種のチョコをコーティングした「サクラ缶」は食べ比べが楽しめるアソートメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて2026年シーズン限定で販売 桜色のチョコレートに桜の香りを忍ばせた「ミニローズ・サクラ」など春限定3商品リーフパイに3種のチョコをコーティングした「サクラ缶」は食べ比べが楽しめるアソートメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて2026年シーズン限定で販売

薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、春の期間限定商品「サクラ・シリーズ」が登場します。

桜をテーマにした3つのショコラが、送別やお礼、季節のご挨拶など春の節目のギフトにぴったりのラインナップとなっています。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ販売期間：2026年シーズン限定

大正元年創業の老舗チョコレートメーカー、ハンター製菓が展開する「メサージュ・ド・ローズ」は、”花を贈る文化から生まれたチョコレート”をコンセプトとするブランドです。

2026年の春は、日本の春を象徴する「桜」をテーマに、芽吹きや満開の美しさ、そしてはかなさまでを繊細なショコラで表現しています。

言葉にしきれない想いを”かたち”にした、春の節目にふさわしいコレクションです。

ミニローズ・サクラ

「ミニローズ・サクラ」は、1,901円（税込）で販売される春の訪れを告げる季節限定商品です。

淡くやさしい桜色のチョコレートに、桜の香りをそっと忍ばせた繊細で控えめな味わいに仕立てられています。

満開の桜を思わせるピンクのグラデーションと薔薇の造形が、一粒一粒に”花を贈る文化”の美意識を込めています。

気負わず贈れるコンパクトなサイズ感も魅力で、送別やお礼、季節のご挨拶など春のギフトに選ばれています。

サクラ缶

「サクラ缶」は、素材と味わいの違いを楽しめる季節限定の詰め合わせで、価格は1,620円（税込）です。

バターの香り豊かなリーフパイに、ダークチョコレート、抹茶チョコレート、桜風味チョコレートをそれぞれコーティングしています。

桜風味のチョコレートにはほのかな塩味を加えることで甘さに輪郭を持たせ、春らしい軽やかな余韻が広がります。

プレーン、ダーク、抹茶、桜の4種を食べ比べできるアソートとなっています。

澄み渡る春の空色を基調とした缶デザインは、花見の手土産や春のご挨拶など季節感のあるギフトにも最適です。

コーン・フルーリ・サクラ

花束のように想いを伝えるチョコレート「コーン・フルーリ」から、春限定フレーバー「サクラ」が登場します。

サクラの花を模したチョコレートを軽やかなコーンにのせた一品で、価格は1,663円（税込）です。

口に運ぶと、サクッとした食感とともに桜の香りがふんわりと立ち上がります。

チョコレートのやさしい甘さとコーンの軽快さが重なり、後味には春の移ろいを思わせる穏やかな余韻が残ります。

卒業・入学、送別やお花見など、春ならではのシーンに寄り添えるギフトです。

桜色のショコラや春色のリーフパイなど、見た目にも華やかな3商品が揃っています。

どの商品も”花を贈る文化”というブランドの美意識が、味わいと造形の両面から感じられます。

春の贈り物にふさわしい、繊細で上品なチョコレートコレクションです。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. サクラ・シリーズはどこで購入できますか？

A. メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップで購入できます。

Q. サクラ・シリーズの価格はいくらですか？

A. ミニローズ・サクラが1,901円（税込）、サクラ缶が1,620円（税込）、コーン・フルーリ・サクラが1,663円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桜の香りと美しさをショコラに閉じ込めた春限定3品！ メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」 appeared first on Dtimes.