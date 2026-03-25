お笑い芸人のもう中学生さんが自身のＳＮＳを更新。

結婚したことを公表しました。

お相手は、長野県上田市出身、信州上田観光大使で、タレントの恵理さん。恵理さんもＳＮＳで結婚を公表しました。



【写真を見る】【 もう中学生 】 結婚を発表 お相手はタレントの恵理さん 「家にパンパンになっている小道具グッズやCD. お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」



【 もう中学生さん ＳＮＳより引用 】



日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します。

生まれて43年、お笑いを目指し24年、様々な方々にお世話になり、学ばさせていただき、応援・ご指導・ご鞭撻、助けていただいて今があります。

あらためて本当にありがとうございます。

大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました。

家にパンパンになっている小道具グッズやCD. お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です。

これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます。

みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。

今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいたします。





【 恵理さん ＳＮＳより引用 】



皆様へ



この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました。



優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、

一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。



これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、 関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております。



お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。

今後ともよろしくお願い致します。













【 もう中学生さん プロフィール 】

生年月日：1983年02月14日

身長/体重：180cm /70kg

血液型：O型

出身地：長野県 長野市川中島町

趣味：絵を描く/ラジオを聴く/写真

特技：自転車こぎ／野球／アーク溶接/小道具・大道具作り

出身/入社/入門：NSC東京校 7期生







【 恵理さん プロフィール 】



長野県上田市出身

信州上田観光大使

タレント /リポーター /ラジオパーソナリティー / 防災士 / 調理師免許







【担当：芸能情報ステーション】