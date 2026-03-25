和倉温泉の旅館「加賀屋」。

能登半島地震以降、休業を余儀なくされる中、4月上旬からの公費解体を前に約700人の従業員の雇用はどうなっているのか、「おもてなし日本一」の今を取材しました。

創業120年、おもてなし日本一の旅館として全国的な知名度を誇る和倉温泉の「加賀屋」。

2024年1月の地震で甚大な被害を受け、グループの4つの旅館「加賀屋」「松乃碧」「あえの風」「虹と海」すべてが休業を余儀なくされ、旗艦店である「加賀屋」は4月上旬から公費解体が始まります。

加賀屋・渡辺崇嗣社長

「今回、加賀屋の建物を使わなくなるのはつらい決断である。お客様も過去お泊まりいただいた方からすると寂しい思いをされると思うが、前の加賀屋の雰囲気や良さ、加賀屋の神髄はしっかり新しい方でも守り抜いていきたい。それと、いかにして雇用を維持していくかというのが大事なポイント」加賀屋グループの従業員約700人の雇用は？

旅館以外にもレストランや物販事業などを含め、従業員約700人を抱える加賀屋グループ。

2025年12月までは休業手当の一部が助成される国の「雇用調整助成金」を活用し従業員の給与を支払うなど雇用を維持してきました。

助成金の期限が切れた現在は、旅館以外のレストランや物販などの既存事業を拡大したり、加賀屋に籍を残しながらグループ以外の旅館で働く在籍型出向などで雇用の確保を続けています。

地震発生まで旅館で働いていた従業員の何人かは金沢市にある加賀屋グループの料理旅館「金沢茶屋」にいました。

元「あえの風」料理長の今

2025年3月にオープンしたステーキ会席「能登半島」の料理長・佐近一彦さんは、震災前、あえの風で料理長を務めていました。

佐近一彦料理長

「まさに1月1日なので、当館でも300名を超えるお客さんがいて、ちょうど4時だったので、泊まりのお客さんもチェックインを終えてゆっくりされていた。調理の私たちのところは夕食に目掛けて、まさにお造りを300皿ずらっと並べている時に本震が来た」

佐近さんの中能登町にある自宅は大規模半壊となり、約1年半もの間、住むところも仕事もない状況が続いていました。

佐近一彦料理長

「私も地震で家がなくなったので、地震の後片付けと、本当に一部の方ですけど、炊き出しのお手伝いというので、しばらくはそういう生活をしていた」

新店舗の料理長に就くことになった佐近さんは当時をこう振り返ります。

佐近一彦料理長

「いやぁ、やっぱり・・・すみません、思い出してくる。1年半仕事ができなかったので、正直嬉しかった、やっと仕事ができると。楽しくお客さんに料理を食べてもらって、能登の食材も食べてもらって、能登を忘れるな、能登は元気だよと届ける、一番の役が今自分ができるのはこれしかないと思ったので、それができる環境ができたってことが嬉しかった」地震の年、2024年春に入社した社員

左近さんと同じ金沢茶屋のフロントで働く小坂雪乃さん。

小坂さんは震災の3カ月後、2024年の春に加賀屋グループに入社しました。

加賀屋・渡辺崇嗣副社長（当時）

「この震災で受けた打撃というものは現実としてしっかり受け止めて、気持ち・心をしっかりと強く持って前向きに皆さん取り組んでいただきたい」

小坂雪乃さん（当時）

「ここまでひどいと思っていなかった。建物にヒビが入っているのを見た時はすごい悲しい気持ちになった。入社できるということでとてもうれしい気持ちできょうに至った」

震災後も継続して新卒採用を行い、おもてなしの心を継承したいとする加賀屋グループ。

震災後、入社前の心境は…

小坂さんは入社前、穴水町にある母の実家に帰省していた時に被災しました。

小坂雪乃さん

「入社ができるのかという不安はあったし、和倉温泉という加賀屋の本拠地がすべて被災してしまったので、どうやってこの先働くんだろうとか、どこで働くんだろうという不安はあった」

入社後は大学で学んだ英語やスペイン語、韓国語を活かし、外国人対応も担当しています。

小坂雪乃さん

「語学力も生かして、日本人のみならず、海外の方にも石川県にまた戻ってきたいと思ってもらえるような振る舞いと発信ができるスタッフになりたい」七尾市を離れられない従業員のための雇用確保へ「とと楽食堂」

佐近さんや小坂さんのように金沢市や県外で働く従業員も多くいる中、家庭の事情などで七尾市を離れられない従業員もいます。

そのような従業員の雇用を確保するため、そして温泉街の復興と賑わいの創出に向けて、2026月3日、和倉温泉にオープンするのがグループ初となる定食屋「とと楽食堂」です。

店長を務める三輪徹さんは、「虹と海」の料理長をしていました。

三輪徹店長

「今回食堂で使うテーブルとか椅子は、加賀屋の食堂・ダイニングで使っていたものをこっちで使う」

ほかにも器やのれん、什器など店内で使用するほとんどが旅館で使っていたものです。

各旅館の料理長らによる試食会 加賀屋流「おもてなしの心」

この日はホームページ用の写真撮影と試食会が行われていました。各旅館で腕を振るっていた料理長らが試食して、試行錯誤を重ねます。

▼試食会

「お客さんはやっぱりノンストレスでバァーっと食べられる感じの方が、週替わりやからおそらく作業員の方とかかっこみたいと思う。男性ならかじるのも醍醐味だが、女性とご年配の方を考えると切った方が」

加賀屋グループが新たに挑戦する定食屋。

加賀屋流の「おもてなしの心」。

そのこだわりが詰まった定食屋は、社員およそ10人の雇用を創出します。

加賀屋「公費解体」新たな一歩へ

とと楽食堂・三輪徹店長

「活気のある街、和倉温泉が戻ったらいいなということで、今回このとと楽食堂をやらせてもらう」

料理旅館金沢茶屋・小坂雪乃さん

「金沢茶屋を利用していたお客様が加賀屋に戻ってくる。その瞬間をぜひ私たちも見届けたいし、石川県出身のフロントスタッフとして、金沢だけでなく、能登の素晴らしさも発信できるスタッフになりたい」

ステーキ会席「能登半島」・佐近一彦料理長

「和倉は地元のお客さんに助けられてきた。地元のお客さんがたくさんで騒げる場所。もう1回あの雰囲気に戻って、もちろん旅行で来るお客さんも能登で楽しんでもらって、もう1回あの能登の賑わっている和倉温泉というのがやっぱり見たいので、今はできることを一つずつこなしていくだけかなと思っている」

それぞれが今できる仕事に励み、旅館の営業再開に向けて、各地でおもてなしの心を磨いています。

加賀屋では、3月25日、解体清祓が行われ、いよいよ新たな歴史の第一歩となる公費解体がスタートします。