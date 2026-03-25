日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）の司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席。２度目の大学生活を振り返った。

昇太は東海大一高（現・東海大静岡翔洋高）を卒業後、１９７８年に湘南キャンパスの文学部に進学して日本史を学んだ。落語研究部で活躍し、プロの落語家になることを決意して４年生の時に中退。２０２１年に同大客員教授に就任し、２４年１０月に再入学制度を利用して復学した。

１年半で２８単位を取得。北海道・根室で行われた昆布漁のフィールドワークに参加し、卒論では「城の修復」をテーマに、２万５０００字を書き上げた。同級生とは４０歳以上年齢が離れている。報道陣から「何て呼ばれていたのですか？」と問われると、「笑点の人。僕が教室に入ると、小声で『笑点来た』って」と笑い飛ばした。卒論発表後には男女１５人くらいで居酒屋へ。お会計時には全額支払おうとする昇太に対して、学生たちは「いや、払います」と遠慮気味。昇太は「僕、稼いでいるから」と言い放って、半分の金額を負担したことを明かした。

この日、昇太は電車に乗り、最寄り駅から大学まで歩いて来たという。復学後は静岡キャンパスで学んでいたが、卒業式の行われた湘南キャンパスは１０〜２０代の青春を過ごした場所。駅名も街並みも変わっていたため「卒業生ぽい人について来ました」と苦笑いした。

大学卒業に関して、笑点メンバーからも好反応。「みんな『うらやましい』。『よくそんなことができたね』って」と誇らしげだった。リカレント教育（＝社会人になって学び直すこと）についても「記憶力はなくなっているけど、理解力は高まっている。頭にスルスル入ってくる」と魅力を語った。

◆春風亭 昇太（しゅんぷうてい・しょうた）本名・田ノ下雄二。１９５９年１２月９日、静岡県生まれ。６６歳。８２年、春風亭柳昇に入門し、「春風亭昇八」で初高座。８６年に二ツ目に昇進し昇太に改名。９２年に席亭推薦で真打ち昇進。２０００年に文化庁芸術祭大賞を受賞。１６年５月から「笑点」の新司会者に就任。１９年から落語芸術協会の会長を務める。特技は料理。出ばやしは「デイビー・クロケット」。