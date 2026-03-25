２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を電撃発表したお笑いタレントのもう中学生（４３）が、自身のＸ（旧ツイッター）などを更新し、直筆文書で改めて結婚を喜びを報告した。また、お相手のモデルで女優の恵理（３２）も自身のインスタグラムで結婚を発表した。

もう中学生は「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と故郷・長野で出会ったことを明かし、改めて結婚を報告。お相手の恵理については「家にパンパンになっている小道具グッズやＣＤ、 お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」とした。

恵理も「私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告し、「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。

▽もう中学生のコメント全文

日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します。

生まれて４３年、お笑いを目指し２４年、様々な々にお世話になり、学ばさせていただき、応援・ご指導・ご鞭撻、助けていただいて今があります。

あらためて本当にありがとうございます。

大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました。

家にパンパンになっている小道具グッズやＣＤ、 お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です。

これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます。

みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。

今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいたします。

もう中学生

▽恵理のコメント全文

この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました。

優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております。

お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。

今後ともよろしくお願い致します。