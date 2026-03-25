どう変わった？ ベージュの新傾向「短所がなくなった」合わせやすくて絵になるデザイン







これからを支える「ベージュの方向性」

今季のキーカラーに浮上したベージュは、守りの色から攻めの色に攻守逆転。やさしい印象にとどまらない、いつもと違う選択肢もニュートラルな色の持ち味を生かせば、変化を恐れず進化できる。キレイなだけで終わらない、ニュアンスカラーの振り幅を生かしたひと味違うベーシックのつくり方とは？ コンサバ、甘いなど、ベージュの既存のイメージをハズれるところからまずはスタート。







「ハンサムを貫く」



そもそも甘さを含む色だから、マニッシュに装ってもトゥーマッチにならない。肩パッドが入った立体的なテーラードジャケットを選び、「ベージュを強く着る」ぐらいのほうが、今っぽさを反映したインテリルックに。







引き締め役のジャケットもサンドベージュならやさしげ

ベージュジャケット／HER. 白ノースリーブトップス／RHC（RHC ロンハーマン） 黒アシメベルトパンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店） バッグ／プンティ（デミルクス ビームス 新宿）



ドライな色と素材で、肩が張ったジャケットを軽やかに。ワイドパンツを合わせて上下の重みを均等にしたぶん、Vネックのノースリでインナーはすっきりと。デコルテをのぞかせれば、女性らしさも維持。







「整え役よりくずし役」



スポーティな印象に傾きすぎず、あくまでキレイめな中で旬のムードを足せるのは、ベージュがベースだから。ラインデザインを脚線を流す要素として生かせる、しなやかなワイドパンツで採用。







「スタイルアップに貢献する」細く直線的なサイドライン

ベージュサイドラインパンツ／THIRD MAGAZINE 茶ロンＴ（別注）／バトナー フォー アダム エ ロぺ、首にかけたバッグ／パフト（ともにアダム エ ロペ） 手に持ったバッグ／ORSETTO（オルサ） サンダル／CORCOVADO（フィルム）



淡いベージュ×白のなじむ配色により、ラインが主張しすぎないためシンプルに仕上がる。黒のトップスだと辛口に寄るところ、濃厚なブラウンで穏やかな雰囲気をキープ。







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【全22スタイルの一覧】≫合わせやすいのに主役も張れる「二刀流のベージュ」コーディネート実例集





