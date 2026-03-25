【全掲載】「お疲れさまでした」栃木県の公立小・中学校・義務教育学校の教職員退職者一覧

栃木県は4月1日付の公立小学校、中学校および義務教育学校の教職員の人事異動を発表した。

退職者の一覧をすべて掲載する。

小学校 校長退職

左から、現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

明治小学校 那花恭子

宇都宮東小学校 口川和伸

昭和小学校 國谷優

錦小学校 大森信二

宇都宮緑が丘小学校 皆川美弥子

明保小学校 小川史子

横川東小学校 五十嵐市郎

豊郷中央小学校 石川晴美

豊郷北小学校 市川文人

城山東小学校 山本晶子

雀宮東小学校 新村和代

御幸が原小学校 稲澤正明

新田小学校 保田方美

【上都賀】

鹿沼みどりが丘小学校 蟹澤尚只

今市第三小学校 加藤孝

日光大沢小学校 大森真弓

【芳賀】

益子小学校 吉河昭光

益子西小学校 上野正人

茂木小学校 若色敏行

【下都賀】

壬生北小学校 岸本和子

小山第一小学校 増渕昌幸

小山城東小学校 青木浩美

乙女小学校 川村克彦

寒川小学校 篠江淳子

栃木中央小学校 平野宗

栃木第三小学校 塩田裕子

家中小学校 小柳ひろみ

石橋北小学校 齋藤佳代子

【塩谷南那須】

乙畑小学校 桑原裕子

江川小学校 山口武彦

荒川小学校 田島弘行

境小学校 相ヶ瀬浩

烏山小学校 大金仁

塩谷大宮小学校 阿久井克清

高根沢東小学校 蛭田稔

高根沢西小学校 郡司典夫

【那須】

石上小学校 幡野勇次

佐久山小学校 和田るみ子

湯津上小学校 佐藤慶子

川西小学校 西海明子

那須塩原東原小学校 内村恵美子

共英小学校 月井理恵

槻沢小学校 染谷武彦

【安足】

佐野小学校 永松啓輔

佐野城北小学校 嶋田政己

東山小学校 中野公二

足利桜小学校 早川理恵

山辺小学校 松葉真佐江

三重小学校 谷口道代

【安足（続き）】

梁田小学校 駒場眞一

葉鹿小学校 安藤佳子

中学校 校長退職

左から、現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

星が丘中学校 小倉克則

陽東中学校 橋本真己

宮の原中学校 手塚洋

横川中学校 加藤悦宏

【上都賀】

鹿沼東中学校 湯澤正弘

北犬飼中学校 福田成一

北押原中学校 臼井孝行

中宮祠中学校 川田正己

三依中学校 岡文子

【芳賀】

大内中学校 上野光男

真岡山前中学校 大平秀明

久下田中学校 皆川浩司

市貝中学校 永嶋弘典

芳賀中学校 津村勝之

【下都賀】

小山中学校 林剛

栃木東中学校 金井睦

栃木南中学校 野尻正人

皆川中学校 藤間亮子

大平南中学校 毛塚修一

石橋中学校 塩沢建樹

国分寺中学校 菊地高夫

【塩谷南那須】

氏家中学校 横須賀好市

【那須】

若草中学校 君島孝典

金田北中学校 江連悦子

高林中学校 益子弘之

【安足】

佐野北中学校 上野善巳

田沼東中学校 松本美智代

山辺中学校 郄木秀和

坂西中学校 岡粼佐季子

義務教育学校 校長退職

【下都賀】

絹義務教育学校 中島康成

【那須】

塩原小中学校 山本幸子

小学校 教頭退職

左から、現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

宇都宮中央小学校 小川智尚

戸祭小学校 田中美由紀

宇都宮泉が丘小学校 齋藤靖夫

【上都賀】

津田小学校 市村桂子

加園小学校 早乙女靖彦

南押原小学校 関誠二

今市小学校 文挾淳

猪倉小学校 竹中美枝子

【芳賀】

真岡小学校 福田隆一

市貝小学校 津村陽子

芳賀東小学校 仙波茂夫

【下都賀】

旭小学校 海老沼真弓

栃木第三小学校 荒川達城

大平西小学校 瀬戸秀希

部屋小学校 池田夕子

西方小学校 村上昭美

岩舟小学校 樋??下田守

下野緑小学校 増渕敦子

【塩谷南那須】

片岡小学校 日下部倫弘

阿久津小学校 田村春美

【那須】

両郷中央小学校 長濱江理花

黒磯小学校 平田敬三

埼玉小学校 義煎雅美

青木小学校 松本朋子

【安足】

植野小学校 大澤順子

犬伏東小学校 片岡祐子

足利山前小学校 前橋多佳子

御厨小学校 竹内摩利子

坂西北小学校 山本学

中学校 教頭退職

左から、現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

陽東中学校 山本勝行

【上都賀】

小林中学校 山口律子

【下都賀】

間々田中学校 渡辺幸勇

乙女中学校 中田喜孝

西方中学校 津久井悦男

【安足】

足利第二中学校 坂田紀男

足利西中学校 根岸浩之

義務教育学校 教頭退職

【那須】

箒根学園 深堀和久

塩原小中学校 八木澤康三

小学校 一般教員退職

小学校 一般教員退職【教諭】

左から、現任校・氏名の順に表記する。

【河内】

宇都宮西原小学校 松本吉広

今泉小学校 金田美登里

宇都宮桜小学校 板橋裕佳

宇都宮細谷小学校 吉田昌美

峰小学校 五十嵐星菜

宇都宮泉が丘小学校 黒川泉

宇都宮緑が丘小学校 京谷直美

明保小学校 土橋繁雄

清原中央小学校 墨野倉祐美

清原中央小学校 関克将

横川中央小学校 柴原尚子

横川中央小学校 相澤初音

横川東小学校 須甲秀美

横川東小学校 郄橋静江

横川東小学校 角田竣太郎

豊郷中央小学校 岡田奈々

姿川第二小学校 伴内理位

姿川第二小学校 三輪涼香

雀宮南小学校 清水正幸

御幸が原小学校 山本正江

御幸が原小学校 鈴木寿恵

五代小学校 手塚雄善

新田小学校 塩谷由里子

西が岡小学校 宮川正敏

上戸祭小学校 岩城里彩

白沢小学校 田粼輝雄

白沢小学校 郷間真弓

岡本西小学校 堤崇子

岡本西小学校 田代京子

田原西小学校 阿部ゆかり

田原西小学校 郄山静香

【上都賀】

鹿沼東小学校 小川りか

鹿沼西小学校 石川寿江

鹿沼西小学校 藤本芳樹

津田小学校 根本千佳子

北押原小学校 小島歩

南摩小学校 狐塚智子

永野小学校 金子しのぶ

南原小学校 白石由美子

南原小学校 倭文小百合

落合東小学校 吉岡萌生

大室小学校 番場健太

日光小学校 小林尚子

【芳賀】

真岡東小学校 碓村有紗

真岡西小学校 小堀真弓

真岡西小学校 中里訓大

亀山小学校 佐々木理香

真岡山前小学校 大根田圭子

西田井小学校 藤田佳苗

西田井小学校 上野明美

中村小学校 國府田和恵

久下田小学校 胗澤守人

益子小学校 沖杉麻乃

【芳賀（続き）】

逆川小学校 阿久津明美

茂木小学校 涌井紀子

須藤小学校 河口美紀

赤羽小学校 関戸緑

芳賀南小学校 阿久津仁

【下都賀】

壬生小学校 日向野柚子

藤井小学校 阿部良作

壬生東小学校 生井祐子

南赤塚小学校 石塚道子

小山第二小学校 舩渡川勉

小山城南小学校 手塚洋子

旭小学校 荒川芳通

小山城北小学校 佐藤理永

大谷北小学校 山田拓哉

大谷北小学校 高山虹輝

間々田小学校 上野智章

間々田小学校 宮嶋愛

間々田東小学校 永井雅之

羽川小学校 大出恵美子

羽川西小学校 隅内真弓

栃木南小学校 青木心

栃木大宮南小学校 小林亮子

栃木大宮北小学校 瀬戸康子

国府南小学校 木村みどり

大平南小学校 渡辺美保子

大平西小学校 横山紀一

大平西小学校 甫坂浩二

藤岡小学校 山縣千帆

部屋小学校 井野口竜真

西方小学校 藤野智生

岩舟小学校 戸口和之

岩舟小学校 渡部愛

古山小学校 小林幸子

国分寺小学校 猪瀬詩乃

国分寺東小学校 近江成美

【塩谷南那須】

矢板東小学校 星このか

矢板泉小学校 郄杉啓二

片岡小学校 滝田泰弘

乙畑小学校 横山好

押上小学校 日下部淳子

江川小学校 石島正樹

船生小学校 齋藤信介

玉生小学校 渡邉晴夫

阿久津小学校 大坪敏夫

高根沢北小学校 永井映子

高根沢西小学校 若林守

馬頭小学校 藤田温子

【那須】

大田原西原小学校 中鉢一成

紫塚小学校 藤原宏美

奥沢小学校 猿橋尚子

金丸小学校 守沢未希

須賀川小学校 田中智

稲村小学校 菊地孝行

那須塩原東原小学校 田代直子

鍋掛小学校 益子泰志

大原間小学校 渡辺莉沙

【那須（続き）】

三島小学校 佐久間恵子

那須塩原南小学校 佐藤映子

那須塩原南小学校 渡邊望

【安足】

佐野小学校 小野牧子

天明小学校 福井友貴

植野小学校 我部有里

植野小学校 飯田李佳

植野小学校 横山愛

界小学校 遠藤有加

犬伏小学校 立川きみよ

けやき小学校 藤村真由美

けやき小学校 井上達貴

毛野小学校 郄木美千代

毛野南小学校 塩沢桃代

足利山前小学校 須藤明日香

名草小学校 琴寄知子

御厨小学校 藤井倫衣

坂西北小学校 田中真桜

小学校 一般教員退職【養護教諭】

【河内】

宇都宮中央小学校 （養）鈴木英子

豊郷北小学校 （養）伊澤昭子

【上都賀】

鹿沼西小学校 （養）福田朝美

落合西小学校 （養）中村美咲

【芳賀】

真岡大内西小学校 （養）本橋彩圭

逆川小学校 （養）松本藍

【下都賀】

壬生小学校 （養）鶴見則子

大谷東小学校 （養）深谷裕子

【那須】

黒田原小学校 （養）増渕裕子

豊浦小学校 （養）白井由美

中学校 一般教員退職

左から、新任校・現任校・氏名の順に表記する。

中学校 一般教員退職【教諭】

【河内】

上三川中学校 野口香奈

一条中学校 大森綾美

陽北中学校 星野めぐみ

陽北中学校 加藤愛未

陽南中学校 山縣清美

陽南中学校 石島滉大

陽西中学校 増渕利樹

陽東中学校 釜井芳枝

宮の原中学校 宇佐美知歩

宮の原中学校 安藤菜々子

清原中学校 伊藤敦史

清原中学校 早川あすか

横川中学校 山岸典子

横川中学校 武方美咲

瑞穂野中学校 鈴木匠

豊郷中学校 山田真理子

国本中学校 塩澤美帆

城山中学校 南木睦

城山中学校 石川俊輔

晃陽中学校 小嶋裕美

【上都賀】

鹿沼東中学校 和泉智久

鹿沼東中学校 菱沼健

鹿沼北中学校 篠粼拓貢

鹿沼北中学校 小平卓哉

北犬飼中学校 青木三重

北犬飼中学校 櫻井有理

南摩中学校 手塚太雅

日光東原中学校 小林賢司

日光大沢中学校 熊谷明子

日光大沢中学校 涌井爽汰

日光大沢中学校 増淵のり佳

小林中学校 大久保晴菜

藤原中学校 池田純子

湯西川中学校 那須裕

足尾中学校 倭文克敏

【芳賀】

真岡中学校 國友輝

真岡東中学校 小野巧

真岡山前中学校 廣瀬和代

久下田中学校 胗澤道人

七井中学校 河野邉晃央

芳賀中学校 根本恭太郎

芳賀中学校 吉永紀子

【下都賀】

南犬飼中学校 佐藤明美

小山中学校 松本宙尋

小山第二中学校 松本希美

小山第二中学校 小林睦

小山第三中学校 菊地宏亮

小山第三中学校 飯嶋玲奈

小山城南中学校 津村育海

大谷中学校 植野幸宏

間々田中学校 田中範和

間々田中学校 岩渕響

【下都賀（続き）】

乙女中学校 浅香裕子

美田中学校 西村季好

美田中学校 佐藤葵

栃木東陽中学校 稲垣和希

大平中学校 設樂英理香

大平中学校 吉村裕大

大平南中学校 吉澤康子

大平南中学校 小粼良行

大平南中学校 和久井達也

石橋中学校 栗山直子

【塩谷南那須】

矢板中学校 山本志津子

氏家中学校 村上智美

南那須中学校 近藤圭

烏山中学校 飯山倫子

【那須】

大田原中学校 福田理恵

若草中学校 山口時哉

金田北中学校 山口利幸

湯津上中学校 黒田純一

湯津上中学校 清水俊宏

黒羽中学校 江連康夫

三島中学校 松田圭子

三島中学校 坂井綾那

西那須野中学校 矢板桂丞

西那須野中学校 山口やす恵

【安足】

佐野城東中学校 篠粼淳

赤見中学校 上野佐和子

足利第一中学校 小杉賢太郎

足利第三中学校 関口由規子

山辺中学校 森下邦子

足利西中学校 石関亜紀

中学校 一般教員退職【養護教諭】

【塩谷南那須】

氏家中学校 （養）和田朋子

中学校一般教員退職【栄養教諭】

【河内】

星が丘中学校 （栄）高山夕美子

【上都賀】

今市中学校 （栄）伊藤起代美

【那須】

三島中学校 （栄）飯村留美子

【安足】

足利第二中学校 （栄）大畠昌枝

義務教育学校 一般教員退職

義務教育学校 一般教員退職【教諭】

【那須】

箒根学園 菊池美和

義務教育学校 一般教員退職【養護教諭】

【下都賀】

南河内小中学校 （養）小平享子

小学校 事務職員退職

【下都賀】

東城南小学校 橅木奈緒美

大平南小学校 桶田千恵

【那須】

青木小学校 山本じゅり

中学校 事務職員退職

【上都賀】

日光東原中学校 仲山美由紀

【安足】

赤見中学校 島田功

小学校 学校栄養職員退職

【河内】

姿川第一小学校 武熊千明

中学校学校栄養職員退職

【下都賀】

都賀中学校 村田夏美