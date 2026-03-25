現在70歳、老齢基礎年金を受給しています。10年ぐらい前に身体障害者の2級の認定を受けていますが、障害年金は受け取れますか？

現在70歳、老齢基礎年金を受給しています。10年ぐらい前に身体障害者の2級の認定を受けていますが、障害年金は受け取れますか？