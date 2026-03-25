東北地方にあるお米や温泉で有名な県の名前や心身を強く磨く動作など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日本の地理や日々の習慣をヒントに、正解を導き出して頭をすっきりさせましょう。

写真拡大

日常生活や旅の話題の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、問題を解いてみましょう！

今回は、北国の豊かな自然を連想させる地名や1日の締めくくりに行う動作、自分を高めるための努力を表す言葉など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

あ□□
□□ない
□□く
□□える

ヒント：なまはげや、おいしいお米「あきたこまち」で知られる東北地方の県名といえば？

答えを見る






正解：きた

正解は「きた」でした。

▼解説
あきた（秋田）
きたない（汚い）
きたく（帰宅）
きたえる（鍛える）
秋の恵みを感じさせる「秋田（あきた）」、整理整頓が必要な状態を指す「汚い（きたない）」、ほっと一息つける瞬間の「帰宅（きたく）」、そして成長のための努力を意味する「鍛える（きたえる）」。

特定の地域名から、日常のルーティン、そしてストイックな精神活動まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きた」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びついて、パズルを解いた後のような爽快感を味わえたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)