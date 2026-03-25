【ひらがなクイズ】解けると爽快！ ひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは東北の地名や日常の動作
日常生活や旅の話題の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、問題を解いてみましょう！
今回は、北国の豊かな自然を連想させる地名や1日の締めくくりに行う動作、自分を高めるための努力を表す言葉など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
あ□□
□□ない
□□く
□□える
ヒント：なまはげや、おいしいお米「あきたこまち」で知られる東北地方の県名といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
あきた（秋田）
きたない（汚い）
きたく（帰宅）
きたえる（鍛える）
秋の恵みを感じさせる「秋田（あきた）」、整理整頓が必要な状態を指す「汚い（きたない）」、ほっと一息つける瞬間の「帰宅（きたく）」、そして成長のための努力を意味する「鍛える（きたえる）」。
特定の地域名から、日常のルーティン、そしてストイックな精神活動まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きた」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びついて、パズルを解いた後のような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、北国の豊かな自然を連想させる地名や1日の締めくくりに行う動作、自分を高めるための努力を表す言葉など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ない
□□く
□□える
ヒント：なまはげや、おいしいお米「あきたこまち」で知られる東北地方の県名といえば？
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↓
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正解：きた正解は「きた」でした。
▼解説
あきた（秋田）
きたない（汚い）
きたく（帰宅）
きたえる（鍛える）
秋の恵みを感じさせる「秋田（あきた）」、整理整頓が必要な状態を指す「汚い（きたない）」、ほっと一息つける瞬間の「帰宅（きたく）」、そして成長のための努力を意味する「鍛える（きたえる）」。
特定の地域名から、日常のルーティン、そしてストイックな精神活動まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きた」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びついて、パズルを解いた後のような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)