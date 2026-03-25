鈴木亮平、自身の“なりすましアカウント”に反応。「何事かと思いきやwww」「カオス過ぎます」
俳優の鈴木亮平さんは3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の“なりすましアカウント”に反応し、話題となっています。
【投稿】鈴木亮平、自身の“なりすましアカウント”に反応
ファンからは「マジおもろいwwwww」「何事かと思いきやwww」「リブート成功」「公式のなりすましww」「通報しそうになっちゃいましたよ」「カオス過ぎます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】鈴木亮平、自身の“なりすましアカウント”に反応
「リブート成功」「公式のなりすましww」鈴木さんは「鈴木亮平改」というユーザー名のアカウントの投稿に反応。「Xから認証頂きました」とつづった投稿に対し「いやX！ なにやってんだX！ なりすましアカウントだからそれ！」と返しました。実はこの“なりすましアカウント”の正体は、俳優の松山ケンイチさん。2人は、放送中のドラマ『リブート』（TBS系）にて“リブート前”と“リブート後”を演じる間柄です。X上でもドラマを盛り上げています。
「こんな不正を許すな」「鈴木亮平改」こと松山さんは、その後も投稿。「これ、面白そうだ」と、自身が主演する4月7日スタートのドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）を宣伝しました。これに対し、鈴木さんは「ついに私のふりをして自分のドラマの宣伝まで始めました。こんな不正を許すな」と反応。2人の面白いやりとりがいつまで続くのか、注目ですね。
(文:堀井 ユウ)