砂月凜々香が、新曲「ポップコーンイマジネーション」を本日3月25日に配信リリース。あわせて同楽曲のMVが公開された。

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新曲は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタによるプロデュース楽曲第4弾。熱を受けて弾けるポップコーンのように、覚醒して自分革命を起こす瞬間を描いており、重厚感のあるサウンドと砂月のハスキーボイスが力強く響き合うロックチューンになっている。また、MVは砂月の主戦場であるライブハウスで撮影された。

さらに、8月より初となる東阪福ワンマンライブツアー『CROSSROADS』を開催。本ツアーには、ようやく辿り着いた場所に立つ覚悟と“今が大切な分岐点（CROSSROADS）である”という強い思いを胸に臨むとのこと。8月から9月にかけて大阪、福岡を巡り、ツアーファイナルは9月22日に、渋谷 WWWにて開催される。

■砂月凜々香 コメント

今作は、未完成な自分を肯定する楽曲となってます。私は、未完成であることを“ダメ”ではなく、“伸びしろが無限にある状態”だと捉えていて、今回、ポップコーンは覚醒の象徴をイメージしました。現実が完璧じゃなくても、想像力で未来を先に弾けさせたいという想いをテーマに歌詞を書き下ろしています。誰もが自分の中に必ず一つは才能を持っていると思っています。その眠っている才能を一緒に呼び起こそうぜ！という気持ちを込めて、少しでもたくさんの方の背中を押すことができたら嬉しいです。

（文=リアルサウンド編集部）