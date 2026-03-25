歌手・華原朋美（５１）が２５日、ＳＮＳを更新し、６歳の１人息子が無事に卒園したことを報告。感謝をつづった。

「私の息子が卒園しました。当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」と報告し、「優しくて最高の主治医の先生様と看護師の方々に助けられながら息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れません」と２０１９年８月、未婚で長男を出産した時のことを振り返った。

「息子はいつもどんな時もステージ本番直前にママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね。そう言ってくれます。私の人生を大きく変えてくれた息子です。」とあふれる愛をつづり、「卒園式の朝 ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました。」と華原自身が可愛らしいゆるふわウェーブの髪にセットしたことを明かした。

「卒園式が終わってからこれからも楽しい毎日を過ごそうねって優しい可愛い声で言ってくれました。スーツも気に入ってくれて私は嬉しかったです」「これからも私たち家族を、よろしくお願いします」とたくさんの感謝の言葉とともに記した。

華原は４７歳の誕生日だった２１年８月１８日に当時マネジャーだった男性と結婚したが、２２年５月に離婚している。