◇女子ゴルフ 丸山木材ホールディングス110th Anniversary meet tree×KISS ON THE GREEN Cup最終日（2026年3月25日 岐阜県 明智GCひるかわゴルフ場＝6147ヤード、パー72）

女子ツアーへの登竜門マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー2戦の最終ラウンドが行われ、早川夏未が通算6アンダーで並んだ星野瑠菜とのプレーオフを制し、ツアー4勝目を挙げた。

早川は最終18番パー5でバーディーを奪いトップに並ぶと、星野とのプレーオフも1ホール目で3メートルのバーディーパットを沈めた。

連続バーディーで勝利を決めた早川は「正規の18番を迎えた時は自分がバーディーを取るだけだなと分かっていた。プレーオフの3打目はいいところについた。上りのフックで結構きれるラインだった」と振り返った。

オフはオーストラリア・ツアーに挑戦したが、予選落ちが続いた。「結果が出なくて、ドライバーも振れなくなってきて、どうゴルフしていいか分からなくなった」と自信を失っていただけにシーズン序盤で勝利を手にして「自分のゴルフをマイナビの試合でつくっていきたかったので良かった」とホッと息をついた。

マイナビ・ネクストヒロイン・ツアーは「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に始まった。今季は過去最多の18試合を開催予定。出場選手はポイントランク、前回大会上位、主催者推薦、QTランク、ファン投票などで決まる。