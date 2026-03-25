アイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーで俳優の大沢樹生（５６）が、愛娘との親子ショットを公開した。

大沢は２５日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈｉ！！ 小学校卒業おめでとう 今日は娘の卒業式だった 楽しんで充実した６年間の学校生活を送ってくれたようでなにより良かった」と記し、長女を顔を寄せたショットをアップ。

「それに加え週６のバレエのお稽古 ホントにお疲れ様でした。（バレエシューズの絵文字）のお稽古は引き続きだけど 春休みは少しゆっくりしてくれ」とつづった。

この投稿には「ご卒業おめでとうございます あっという間の６年間でしたねー 幼い頃からやられているバレエの継続も、本当凄い」「素敵なお写真ありがとうございます 娘ちゃんの成長楽しみですね」「素敵な父娘ショット」「成長はやいですね」「お口もとがみきおさんに似てますね」などのコメントが寄せられた。

大沢は１９９６年６月に女優だった喜多嶋舞さん（２０１５年に引退）と結婚。９７年１月に長男が誕生したが、０５年９月に離婚。０８年４月に元モデルの女性と再婚し、１４年１月に長女をもうけた。また過去には長男の誕生日を祝うなど交流を続け、長男との親子ショットなども公開して話題となった。