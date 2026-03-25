女優の松下由樹（57）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。名古屋の女子高生の「あるある」を明かし「昔からでしたね」と明かした。

この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。

名古屋の人のインタビューVTRで「見栄っ張り」などと言うのを見た松下は「共感しかなかったですね。見栄っ張りで、高校生くらいになると、みんながハイブランドを持って、ちょっと横並びに…。昔からでしたね、そういうのは」と語った。

すると、元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞も「私もそうでした」とうなずき、「名古屋巻きっていうのが流行った時があって、その時は結構、グリグリの内巻きにシャネルとかのロゴの入ったカバンを持って歩いているっていうのは。高校生の時から持っていました」と語った。

プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子も大きくうなずき、ロゴもバンッと付いた「デカいシャネルの財布持っていましたもん」と言い、笑いを誘っていた。