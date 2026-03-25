3月23日、女優の長澤まさみがInstagramを更新し、妖艶なドレス姿を披露した。

「この日は2つ連続で投稿した長澤さん。2つとも13日におこなわれた『第49回日本アカデミー賞授賞式』で着用した衣装のようで、薄いピンク色のドレスが華やかな雰囲気です。注目を集めたのは、2つ目の投稿。後ろ向きの長澤さんがこちらを振り返っているのですが、とりわけ目を引くのは、ドレスの背中がざっくりと開いていることです。長い髪の奥に美背中が露わになっていて、SNSでは『美しすぎる』『芸術ですね』といったコメントまで投稿されています」（芸能記者）

ますます美貌に磨きがかかる長澤は現在38歳。私生活では、2026年元日に結婚を発表した。

「長澤さんが伴侶に選んだお相手は、映画監督の福永壮志さんです。福永さんとは熱愛報道もなく、いきなりの結婚発表。さらにその後には、福永さんがメガホンをとる世界的ヒットドラマの続編『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影についていくため、長澤さんは仕事をセーブすると報じられました。出演予定だった作品の撮影も、先延ばしになった模様です」（同前）

年齢を重ねつつもスタイルを維持する彼女は、女性から圧倒的な支持を集めている。

「2025年11月の『美ST』のインタビューでは『ウォーキングに加え、ピラティスも』と、日常的に運動をしていることを明かしていました。また、美容に関しては、『先生から、体や肌が痛いと感じることはなるべくしない方がいいと聞いて、もともと肌が弱くて荒れやすいので、スキンケアは優しく触れることを心掛けています』と言います。

ただ、特別なことをしているわけではないようで、朝ご飯は必ず食べてから出かけるようにするとか、間食せずに3食食べるといった生活習慣を維持しているとのことです」

公私ともに充実した時間を過ごす彼女の美しさは、これからも進化し続けそうだ。