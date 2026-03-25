ペルシカリアが、5月15日に東京・新宿LOFTにて初となるチケットフリーライブの開催を発表した。

彼らは、3月19日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて結成6周年ワンマンライブを開催し、東名阪ワンマンツアー＜ゲンテンカイキツアー2026＞を発表した。しかし、発表からわずか30分でチケットが一般発売・即完売というスピードでソールドアウトを記録したという。その熱狂が冷めやらぬ中、さらなる一手として突如投下されたのが、前日20時に発表され、本日開催された渋谷Milkywayでのゲリラライブだ。開催告知からわずか一夜で約250人キャパシティの会場にはファンが殺到し、会場外にも入りきれない観客が溢れ返る事態になったという。

そんな中、サプライズで発表されたのが“フリーライブ開催”。本公演は、＜ゲンテンカイキツアー2026＞のファイナルとなる5月14日の下北沢MOSAiC公演の翌日に開催され、ツアーの熱量をそのまま持ち込む形で実施するとのことだ。

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◾️ペルシカリア・矢口結生 コメント

コロナ禍でライブが全く行われなかった2020年3月19日にペルシカリアは活動を始めました。

活動し始めて一年、2021年の春に初めてライブオファーがあり初めて東京でライブをしたのが今回ライブをさせてもらう新宿LOFTでした。そしてSNSを見て一番最初に連絡をくれたのがLOFTのヨコミゾさんでした。

新宿LOFTは当時僕の父親がバンドをやっていた、いわばビートルズが悪だった時代。ロックは不良のやるもの…と揶揄されていた時代から聖地だったライブハウスであり、父親が目標にしてたどり着けなかったライブハウスでした。

沢山の縁があってこの箱で初めてワンマンライブをさせてもらいます！入場フリー！！来てもらえたら誰でも入れるイベントです！！

ゲンテンカイキツアーであり、貴方の夢の続き。よろしくお願いします！

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◾️＜ゲンテンカイキツアー2026 フリーライブ編＞ 2026年5月15日（金）東京・新宿LOFT

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット：無料（入場時に2Drink）

INFO：LOFT 03-5272-0382

◾️＜ゲンテンカイキツアー2026＞

※全公演ソールドアウト 2026年5月11日（月）大阪 寝屋川VINTAGE

2026年5月12日（火）愛知 名古屋RAD SEVEN

2026年5月14日（木）東京 下北沢MOSAiC

OPEN 18:30 / START 19:00