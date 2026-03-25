「花粉で肌荒れ」ならGET推奨ーー！！ 大人が頼りたい【ゆらぎ肌ケアアイテム】

花粉の飛散量が増える時季は肌がデリケートになりやすく、乾燥や外部刺激によるトラブルに悩まされがち。バリア機能をサポートするスキンケアアイテムに注目してみて。今回は、大人のゆらぎ肌ケアに役立つ、いま注目のラインナップをご紹介します。

バリア機能をサポートしてくれる心強いアイテム

【Curél】「潤浸保湿 角質深部バリア美容液」\4,950（税込）

【Curél（キュレル）】から登場した美容液は、外部刺激から肌を守るバリア機能をサポートしてくれる心強い一品。@suzy.cosmeさんによると「花粉で敏感になっていても、刺激を感じないやさしい使い心地」とのこと。デリケートな時季のスキンケアにも取り入れやすそうです。

洗顔後の肌にセラミドの潤いを

【CareCera】「AP高保湿先行バリア乳液」\1,870（税込）

洗顔後すぐに使用する先行型の乳液です。@vivre_beaute86さんいわく「サラサラテクスチャーで化粧液っぽい」そうで、ベタつきを避けたい朝の保湿にも重宝しそう。花粉の影響で肌が敏感に傾きやすい季節、こちらの先行乳液で肌を優しく包み込めば、健やかさを守れるかも。

厚手のパッドで手軽に潤い補給

【SKINFOOD】「レモングラスナイアシンアミド5%パッド」\3,080（税込）、「キャロットカロテン カーミングウォーターパッド」\3,080（税込）

スキンフードのトナーパッドは、美容液をたっぷりと含んだ大判型で、拭き取りや部分パックとして活用できる便利なアイテムです。「数年愛用してる」という@komaaaa_25さんによると、キャロット成分配合のタイプは「ゆらいだ肌をやさしく整えてくれる」、レモングラス配合のタイプは「乾燥くすみが気になる敏感肌をすっきり整えてくれる」とのこと。「忙しい日でも手軽に肌コンディションを整えやすい」と評価しており、日々の時短ケアにもフィットしそうです。

筆者も愛用中！ 軽やかな使い心地の美容液

【SKIN1004】「マダガスカル センテラ アンプル 55ml」\2,400（税込）

軽やかな質感の美容液です。ツボクサエキスを配合したシンプルな処方となっており、余計な刺激を抑えながら、乾燥や赤みが気になる敏感な状態の肌を優しく整えてくれそうです。ベタつきが少ないため朝のメイク前でも使いやすく、筆者も愛用中の逸品です。

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※こちらの記事では@suzy.cosme様、@vivre_beaute86様、@komaaaa_25様、@_ariiisu_様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里