昨年、俳優の柄本時生と結婚した女優・さとうほなみが、出演するショートドラマの制作報告会見を報告した。

脚本家・岡田惠和による書き下ろしショートドラマ「〇〇なふたり」の『蘭とステラと水族館』編に出演するさとう。「松井愛莉ちゃんとオルカオタクしてきました ＹｏｕＴｕｂｅとＸで配信しとるらしいです。 わたしもオルカが好きなんです。 もう会いたいですオルカ、、」とオルカ愛をつづったさとう。会見にて着用していたワインレッドのおしゃれジャージトップスに、タンポポのようなロングスカートを合わせた衣装でのオフショットを公開した。

この投稿にファンからの「ますますかわいく、美しい」「クールな雰囲気が至高と思いきやこういう可愛い感じもハマるの」「うわぁ〜綺麗だぁ〜」「かっこいいと可愛いを両方もつ女性は素敵です」といったコメントのほか、「かわいすぎてまぶしい。みます！！」と監督・堀井綾香からのコメントも寄せられている。

同学年のさとうと柄本は昨年１１月、連名で結婚を発表。フォロワーは「素敵な夫婦すぎ」「ピノコほなさんめちゃくちゃ可愛いです」「仲良しですね」「可愛い夫婦」「おしゃれ」などの声を寄せた。