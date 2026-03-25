猫 The Sappiness、「Your Own Daybreak」をリリース
猫 The Sappinessの5作目となる配信シングル「Your Own Daybreak」が、3月25日(水)にリリースとなった。
「Your Own Daybreak」は、クリエイティブに迎えたボカロPのbuzzGによる楽曲で、「誰かと比べなくていい。私にしか歩けない道がある」というメッセージを、エモーショナルで疾走感あふれるロックチューンで表現したものだ。
「ざっぴぃ！！猫 The Sappinessです！今回リリースする「Your Own Daybreak」の聴きどころは、ダイナミックで暖かいベースの音と切ないけど力強いギター！そしてその上で表現される等身大の歌詞と歌！きっと皆さんの心の中にジワッと入って、弱いけど強い私たちの応援歌になってくれると思います！」──猫 The Sappiness
猫 The Sappiness「Your Own Daybreak」
2026年3月25日(水)配信リリース
https://spaceshowerfuga.lnk.to/yourowndaybreak
＜初のオフラインファンミーティング「Nekothe’s Fanmeeting-ヒトザの手も借りたい-」＞
2026年4月26日(日)
【第1部】OPEN 13:00 / START 13:30 （本編約80分 ＋ 記念撮影会）
【第2部】OPEN 17:00 / START 17:30 （本編約80分 ＋ 記念撮影会）
【会場】BaseEase（秋葉原）
ファンとの距離をさらに縮めてより結束を強めたいという猫 The Sappinssの想いから、初めてのリアルイベントの開催が決定。ファンと一緒に盛り上がれる企画を実施予定で、生歌唱も一部披露される予定。さらに、イベント後に1on1での記念撮影会に参加できるチケットも販売中。
チケット https://livepocket.jp/e/nekothes-fanmeeting_001
YouTube：https://www.youtube.com/@nekothesappiness
X(旧Twitter)：https://twitter.com/nekothe_jp
TikTok：https://www.tiktok.com/@nekothesappiness
Instagram：https://www.instagram.com/nekothesappiness/
Facebook：https://www.facebook.com/nekothesappiness