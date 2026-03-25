2026年4月26日(日)

【第1部】OPEN 13:00 / START 13:30 （本編約80分 ＋ 記念撮影会）

【第2部】OPEN 17:00 / START 17:30 （本編約80分 ＋ 記念撮影会）

【会場】BaseEase（秋葉原）

ファンとの距離をさらに縮めてより結束を強めたいという猫 The Sappinssの想いから、初めてのリアルイベントの開催が決定。ファンと一緒に盛り上がれる企画を実施予定で、生歌唱も一部披露される予定。さらに、イベント後に1on1での記念撮影会に参加できるチケットも販売中。

チケット https://livepocket.jp/e/nekothes-fanmeeting_001