限定トートやワークショップで春を満喫！ アトレ「春をまとう街で、アトレと。」

記事ポイント イラストレーター小森あやさんによる全21種類の街ごとの描きおろしビジュアルことりっぷタイアップや街歩きMAPなど街の魅力を再発見できる施策が充実3,000円以上の購入で各街イメージのオリジナルトートバッグを先着プレゼント イラストレーター小森あやさんによる全21種類の街ごとの描きおろしビジュアルことりっぷタイアップや街歩きMAPなど街の魅力を再発見できる施策が充実3,000円以上の購入で各街イメージのオリジナルトートバッグを先着プレゼント

アトレ21館で春のプロモーション「春をまとう街で、アトレと。

」が開催中です。

イラストレーター小森あやさんによる街ごとの描きおろしビジュアルとともに、街歩きMAPやことりっぷとのタイアップなど、春を満喫できる多彩な施策が展開されています。

アトレ「春をまとう街で、アトレと。」

開催期間：2026年3月19日（木）〜2026年4月19日（日）対象館：アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ竹芝・アトレ品川・アトレ大井町・アトレ大森・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ吉祥寺・アトレ上野・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹

アトレによる、四季をテーマにしたプロモーションの春編です。

イラストレーター小森あやさんが手がけた描きおろしイラストは全21種類で、各館の街ならではの暮らしと春を掛け合わせたデザインとなっています。

プレゼント企画やワークショップなど、春のおでかけが楽しくなる施策も充実しています。

街ごとの描きおろしビジュアル

アトレ吉祥寺のビジュアルには、井の頭公園のスワンボートに乗る親子の姿が描かれています。

ゆっくりゆったりとした贅沢な過ごし方が似合う街の雰囲気を表現したデザインです。

アトレ目黒では、満開の桜の下でベンチに座るカップルが描かれ、春の風にゆれる花とゆったり流れるひとときが表現されています。

アトレ大森のビジュアルは、ベンチで読書しながらコーヒーを楽しむ赤いベレー帽の女性が印象的です。

長い歴史を歩んできた街にしかない特等席の魅力が伝わるデザインとなっています。

アトレ新浦安は、ヤシの木と海風を感じながら犬と散歩する女性のイラストで、春風と海風が交差する街の心地よさが表現されています。

全21種類のビジュアルは特設サイトで公開中です。

街歩きMAP＆ことりっぷタイアップ

対象館の館内では、アトレがある街の地図を掲出する「街歩きMAP」が展開されています。

付箋におすすめスポットを書いて地図に貼ることで、みんなの街マップをつくる参加型のイベントです。

対象館は、アトレ目黒・アトレ大森・アトレ吉祥寺・アトレ上野・アトレ松戸・アトレ新浦安・アトレヴィ三鷹の7館となっています。

旅行メディア「ことりっぷ」とのタイアップ企画も実施されています。

ことりっぷ小冊子『春をまとう街で、アトレと。

』が館内に設置されるほか、特設サイトでは電子版も掲載中です。

ことりっぷWEB上でも特集ページが公開されており、ページ末尾ではプレゼントが当たるアンケートに応募できます。

「まちいろトート」プレゼント

対象館ではプレゼントイベント「まちいろトート」が開催されます。

イベント当日に3,000円（税込・合算可）以上のお買い上げレシートを持参すると、各街をイメージしたオリジナルトートバッグが先着でもらえます。

お一人様1枚まで、なくなり次第終了です。

アートな春のワークショップ

期間中は、春を楽しむスペシャルイベントも開催されます。

「さくらのフィンガーアートワークショップ」では、筆を使わず指先で花びらを表現しながらさくらのアートを制作できます。

「イニシャル巾着づくりワークショップ」では、やわらかいスポンジつみきでスタンプを押して世界にひとつだけの巾着が作れます。

春のおでかけキャンペーン

アトレ公式LINE ID連携会員を対象に、「春のおでかけキャンペーン」も実施中です。

抽選で10組20名に、アトレオリジナルことりっぷ小冊子・アトレで使えるデジタルクーポン2,000円分・指定日都区内パスがセットになった「春のおでかけセット」がプレゼントされます。

全21種類の描きおろしイラストが、各館の街に春の彩りを届けています。

街歩きMAPやことりっぷタイアップなど、街の新たな魅力に出会える施策が充実しています。

限定トートバッグやワークショップなど、春のおでかけをより楽しくする企画が揃っています。

アトレ「春をまとう街で、アトレと。

」の紹介でした。

よくある質問

Q. アトレ「春をまとう街で、アトレと。」の開催期間はいつですか？

A. 2026年3月19日（木）から2026年4月19日（日）までです。

Q. 「まちいろトート」のプレゼント条件は何ですか？

A. イベント当日に対象館で3,000円（税込・合算可）以上のお買い上げレシートを持参すると、各街をイメージしたオリジナルトートバッグが先着でもらえます。

お一人様1枚までで、なくなり次第終了です。

Q. 描きおろしビジュアルは何種類ありますか？

A. イラストレーター小森あやさんによる描きおろしビジュアルは全21種類で、対象21館それぞれの街をテーマにしたデザインとなっています。

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