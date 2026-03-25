噛むほどハマる網目状チップス！ ブルボン「ガチじゃが」

記事ポイント ブルボン「ガチじゃが」が2026年3月24日にリニューアル発売厚めの生地を網目状に加工したザックザク食感コク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品展開 ブルボン「ガチじゃが」が2026年3月24日にリニューアル発売厚めの生地を網目状に加工したザックザク食感コク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品展開

ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」のリニューアル商品が登場しています。

独自技術で網目状に加工された厚めの生地が、ザックザクとした噛み心地を生み出します。

ブルボン「ガチじゃが」

発売日：2026年3月24日（火）内容量：98g価格：オープンプライス販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など賞味期限：10カ月

「ガチじゃが」は、厚めの生地ベースはそのままに、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様にリニューアルされています。

食べ応えのある生地に負けないパワフルなフレーバーとポテトの風味で、おつまみにもぴったりなポテトチップスです。

ガチじゃがコク旨コンソメ味

「ガチじゃがコク旨コンソメ味」は、野菜やスパイス、チキンエキス等をブレンドした、コクとうま味のあるコンソメ味に仕上げられています。

ガチじゃがの定番フレーバーとして、厚めの網目状生地との相性が抜群です。

ガチじゃが香ばしにんにく味

「ガチじゃが香ばしにんにく味」は、隠し味に醤油としょうがの味わいをプラスした、こってりとしたパンチのあるにんにく味です。

ザックザク食感の生地と濃厚なにんにくフレーバーが合わさり、やみつきになる味わいとなっています。

網目状に加工された厚めの生地が、噛むほどにポテトの風味を引き出します。

食べ応えと噛み心地にこだわった、おつまみにもぴったりなポテトチップスが楽しめました。

コク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2つのフレーバーがラインナップされています。

ブルボン「ガチじゃが」リニューアルの紹介でした。

よくある質問

Q. ブルボン「ガチじゃが」の発売日はいつですか？

A. 2026年3月24日（火）に全国で発売されています。

Q. 「ガチじゃが」にはどんな味がありますか？

A. コク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品が展開されています。

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