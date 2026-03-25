一頭買いだから実現した贅沢スープ！ 焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」

記事ポイント 信州プレミアム和牛の牛骨100%使用の黄金色スープチャーシューの代わりに低温調理の和牛ローストビーフをトッピング焼肉家蔵 松井山手店・南草津店にて1日20食限定で提供 信州プレミアム和牛の牛骨100%使用の黄金色スープチャーシューの代わりに低温調理の和牛ローストビーフをトッピング焼肉家蔵 松井山手店・南草津店にて1日20食限定で提供

京都・滋賀で焼肉店を展開するフレイバー・プラザが、焼肉家蔵の松井山手店と南草津店にて新メニュー「極・和牛骨ラーメン」を提供しています。

信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した、1日20食限定の一杯です。

焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」

商品名：極・和牛骨（わぎゅうこつ）ラーメン価格：780円（税込858円）提供：1日20食限定取り扱い店舗：焼肉家蔵 松井山手店・南草津店

和牛の卸売・小売を自社で手掛けるフレイバー・プラザは、生産者との相対取引により信州プレミアム和牛の牛骨のみを限定して仕入れています。

食肉部位以外の骨にも和牛本来の深い旨みが眠っており、SDGsの「命の循環」を大切にしたサステナブルなメニューです。

信州プレミアム和牛の骨を長時間じっくり炊き上げたスープは、あっさりとした口当たりの中に和牛特有の甘みとコクが凝縮された黄金色に仕上がっています。

湯気とともに立ち上る和牛脂の甘く香ばしい香りが食欲を誘い、口に含めば奥行きのある旨みが広がります。

和牛骨スープのこだわり

大型寸胴鍋で長時間煮込むことで、牛骨の旨みを余すことなく引き出しています。

後味は重すぎず、和牛の上質な脂の余韻が心地よく残る一杯です。

トッピングにはチャーシューの代わりに、低温調理で仕上げた和牛ローストビーフを贅沢にのせています。

焼肉の締めとしてはもちろん、お肉と一緒に注文しても重くならない絶妙なバランスが特徴です。

取り扱い店舗

松井山手店はJR学研都市線 松井山手駅から徒歩3分の場所に位置しています。

ランチは11:00〜14:30、ディナーは17:00〜22:00の営業で、定休日は水曜日です。

ソファー席や掘りごたつ席、個室を含む全44席が用意されています。

南草津店はJR東海道本線 南草津駅からバス15分の立地です。

ランチは11:30〜14:30、ディナーは17:00〜22:00に営業しており、こちらも水曜定休となっています。

ソファー席や掘りごたつ席、個室8部屋を含む全80席の広々とした空間が魅力です。

焼肉家蔵は40年にわたり職人の目利きで厳選した和牛を一頭丸ごと買い付けており、店内には精肉店が併設されています。

豊富な種類と抜群の鮮度を誇る和牛を、店舗で直接購入できるのも大きな特徴です。

ショーケースには数十種類の精肉が常時並んでおり、しゃぶしゃぶ用や焼肉用など用途に合わせた和牛を選べます。

産地にこだわらず最良の和牛をリーズナブルな価格で提供するスタイルが、焼肉家蔵ならではの強みです。

信州プレミアム和牛の牛骨100%のスープには、和牛特有の甘みとコクが凝縮されています。

低温調理の和牛ローストビーフが贅沢にトッピングされた、焼肉専門店ならではの一杯です。

税込858円・1日20食限定で、最後の一滴まで和牛の旨みを堪能できます。

焼肉家蔵「極・和牛骨ラーメン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 極・和牛骨ラーメンはどの店舗で食べられますか？

A. 焼肉家蔵の松井山手店（京都府京田辺市）と南草津店（滋賀県草津市）の2店舗で提供しています。

Q. 極・和牛骨ラーメンの価格と提供数は？

A. 価格は780円（税込858円）で、各店舗1日20食限定です。

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