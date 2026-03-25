女優でグラビアアイドルの寺本莉緒が23日、自身のインスタグラムを更新。同日に発売された「週刊ヤングマガジン」(講談社)で表紙を飾ったことを報告した。



【写真】ベッドで魅せる透け感フレッシュボディ あみあみの刺激が直撃

「お知らせ」と題し、寺本は「本日より発売のヤングマガジンの表紙を飾っております」と告知。表紙はイエローがまぶしいスイムウェア姿で、ベッドで肌がのぞく透け感あふれるをまとった撮影中のオフショットもアップした。ほかにもピタピタに肌に吸いついた衣装が妖艶なカットも公開している。



寺本は2001年生まれ、広島県出身。「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞した。女優としても「サンクチュアリ ―聖域―」(Netflix)やNHK連続テレビ小説「おむすび」など話題作に出演。3月20日には主演映画「東京逃避行」が公開されたばかり。4月1日には2nd写真集のタイトルが「RIO」(講談社)も発売される。



5年ぶりにヤンマガの表紙＆巻頭グラビアを飾った寺本。故郷で行われた撮影に、「初めての広島での撮影 久しぶりにヤンマガに帰ってきました みんな見てね～」とアピールした。ファンからは「天下取りに行きましょう」「久しぶりにグラビア見られて嬉しかったです」といった声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）