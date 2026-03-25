ニット帽の上から重ねるだけ！ 飛ばない帽子 CATERPP「CATERPP DOCK Stack Visor rain」

記事ポイント ニット帽やバラクラバの上から装着できる「Stack」設計の防水バイザー独自開発のサイズ調整機構により単体でもフィットするオールシーズン仕様3レイヤー防水透湿生地やサングラスホルダーなど釣り特化の機能を搭載 ニット帽やバラクラバの上から装着できる「Stack」設計の防水バイザー独自開発のサイズ調整機構により単体でもフィットするオールシーズン仕様3レイヤー防水透湿生地やサングラスホルダーなど釣り特化の機能を搭載

飛ばない帽子 CATERPPから、釣り人のリアルな声をもとに開発された防水バイザー「CATERPP DOCK Stack Visor rain」が登場しています。

お気に入りのニット帽やバラクラバの上から装着できる「Stack（重ねる）」設計が最大の特長です。

2026年3月13日より、公式ECサイトにて好評発売中となっています。

飛ばない帽子 CATERPP「CATERPP DOCK Stack Visor rain」

価格：5,500円（税込）発売日：2026年3月13日カラー展開：ブラック、ホワイト、グレー、レッド、ネオンイエローサイズ：M（S-M）61cm（51〜62cm対応）/ XL（L-XL）64cm（54〜65cm対応）重量：M 55g / XL 56g生産国：インドネシア（自社工場）

「CATERPP DOCK Stack Visor rain」は、大喜商会が展開する帽子ブランド「飛ばない帽子 CATERPP」の新製品です。

「日差しや雨を防ぎたいが、お気に入りのニット帽も被りたい」「つば付きの帽子は重さで前にズレてくる」といった釣り人の切実な悩みに応えて誕生しています。

帽子専門メーカーの技術を活かし、季節や天候に応じて機能を「DOCK（接続）」できる新カテゴリーのバイザーとなっています。

単体での使用はもちろん、既存のヘッドウェアの上から装着できる点が大きな魅力です。

重量はMサイズで55g、XLサイズでも56gと非常に軽く仕上がっています。

帽子の上から重ねる「Stack」設計

最大の特徴である「Stack」設計により、お気に入りのニット帽やバラクラバを着用したまま、上からバイザーを重ねられます。

防寒ニット帽と組み合わせれば水面の照り返し対策になり、バラクラバと合わせれば完全防寒スタイルが完成します。

バイザーは跳ね上げと下ろしの2段階で切り替えられる構造で、状況に応じた素早い使い分けが可能です。

独自開発のサイズ調整機構

CATERPP独自開発のサイズ調整構造（意匠登録申請中）を採用しています。

通常よりも一段階小さく調整できるため、単体でもしっかりフィットする「真の2WAY」仕様です。

春秋は単体バイザーとして朝日や夕日の眩しさをカットし、夏は通気性を活かして涼しく過ごせます。

冬はニット帽と重ねて防寒と遮光を両立でき、雨天時にはレインウェアのフードとの組み合わせで視界を確保する雨よけとしても活躍します。

釣りに最適化された高機能設計

長めのつばとつば裏ブラック仕様により、水面の照り返しをしっかりガードし、魚影の視認性を高めています。

3レイヤー防水透湿生地を採用しており、雨や水しぶきを弾きながら蒸れにくく、乾きやすいため船上での使用にも適しています。

「飛ばない帽子」の技術を応用したマイクログリップテープにより、キャスティングや強風時でもズレにくい設計となっています。

サイド部分には偏光グラスの一時置き場となるサングラスホルダーも搭載しており、落下や紛失を防げます。

ニット帽の上から重ねるだけで日差し・雨・照り返しに対応できる、釣り人のための新しいバイザーです。

55gの軽量ボディに防水透湿生地やマイクログリップテープなど、実釣で求められる機能が詰まっています。

春夏秋冬を問わず活躍するオールシーズン対応の2WAY設計が魅力となっています。

CATERPP DOCK Stack Visor rainの紹介でした。

よくある質問

Q. ニット帽の上から被れますか？

A. はい、「Stack」設計によりニット帽やバラクラバの上から装着できます。

独自開発のサイズ調整機構で単体でもしっかりフィットするため、オールシーズン使用できます。

Q. 防水性能はどの程度ですか？

A. 3レイヤー防水透湿生地を採用しており、雨や水しぶきをしっかり弾きました。

蒸れにくく乾きやすい素材のため、船上での長時間使用にも適しています。

Q. サイズ展開を教えてください。

A. M（S-M）サイズは61cmで51〜62cmに対応、XL（L-XL）サイズは64cmで54〜65cmに対応しています。

カラーはブラック、ホワイト、グレー、レッド、ネオンイエローの5色展開です。

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