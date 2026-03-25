ソニー生命保険（東京都千代田区）が「子どもの教育資金に関する調査」の一環で調べた「自分の子どもに目指してほしい理想の大人のイメージに合う有名人」ランキングの結果を紹介しています。

【1〜5位】「憧れる！」 TOP5を全部見る！

調査は2026年2月10日から同月12日、大学生以下の子どもがいる20歳以上の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の天海祐希さんで、20人でした。回答者からは「人にこびることなく、凜（りん）としている姿がかっこいい」（男性・中高生の親）、「自立していて、憧れる」（女性・大学生等の親）といった声が寄せられたとのことです。

2位は、俳優の芦田愛菜さんで、53人でした。「知識も豊富で、立ち居振る舞いも素晴らしい」（男性・小学生の親）、「知的なだけでなく、おごることなく学ぼうとする姿がすてきだから」（女性・中高生の親）といったコメントがあったということです。

そして1位は、米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」の大谷翔平選手で、73人でした。「子どもの頃から努力して夢をかなえた上に、品行方正だから」（女性・大学生等の親）、「人に対して気遣いもでき、仕事に対してもストイックだから」（女性・小学生の親）などの回答が集まったとのことです。