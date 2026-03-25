とろける！ MUUN Seoul「原宿本店ベーカリーリニューアルオープン」

記事ポイント 韓国カフェ MUUN Seoul 原宿本店が焼きたてベーカリー専門店としてリニューアルオープン看板メニューは北海道産よつ葉発酵バターとゲランド産の塩を使った「塩パン」（280円）白を基調としたミニマルな空間で韓国の空気感とともに新しいベーカリー体験を楽しめる 韓国カフェ MUUN Seoul 原宿本店が焼きたてベーカリー専門店としてリニューアルオープン看板メニューは北海道産よつ葉発酵バターとゲランド産の塩を使った「塩パン」（280円）白を基調としたミニマルな空間で韓国の空気感とともに新しいベーカリー体験を楽しめる

原宿にある韓国カフェ「MUUN Seoul」の本店が、焼きたてパンを主軸としたベーカリー専門店として生まれ変わっています。

北海道産よつ葉発酵バターやフランス・ゲランド産の塩を使った看板メニュー「塩パン」をはじめ、多彩なラインナップが特徴です。

MUUN Seoul「原宿本店ベーカリーリニューアルオープン」

店舗名：MUUN Seoul 原宿店（本店）所在地：東京都渋谷区神宮前営業時間：9:00〜18:00定休日：火曜日（祝日の場合は営業、振替休業）

CNMが運営する「MUUN Seoul」は、2019年の創業以来7年間にわたり、韓国の空気感を五感で楽しめる空間を届けています。

店名の「MUUN」は韓国語で”ドア”を意味する「ムン」に由来し、ドアを開けた瞬間に韓国の雰囲気が広がるというコンセプトです。

今回のリニューアルでは、焼きたてのパンを主軸としたベーカリーへと進化しています。

店内では一つひとつ丁寧に焼き上げたパンを提供しており、香り・食感・余韻にこだわっています。

オリジナルの韓国レシピを用いた生地には、独自の熟成方法と丁寧な温度管理、MUUN Seoulならではのバターブレンドが施されています。

噛むほどに味わいが広がり、静かに記憶に残るパンを目指しています。

定番のパンに加え、季節の素材を生かしたメニューも一年を通して用意されており、さまざまな味わいが楽しめます。

看板メニュー「塩パン」と「もちパン」

看板メニューの「塩パン」（280円）は、外はカリッと、中はじゅわっとバターが広がる食感が特徴です。

北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用し、シンプルながらも素材の風味が際立つ一品に仕上がっています。

焼きたてならではの香ばしさを手軽に味わえます。

「もち塩パン」（380円）は、同じく北海道産よつ葉の発酵バターとゲランドの塩を使用し、あんこともちを丸ごと包み込んだ一品です。

塩味と甘さが絶妙に重なり合い、とろけるような新食感が楽しめる韓国風アレンジの塩パンとなっています。

バリエーション豊かな塩パンメニュー

「トリュフ塩パン」（380円）は、トリュフの香りが広がる贅沢な味わいの一品です。

「たまご＆ルッコラ塩パン」（530円）は、たまごのコクとルッコラの爽やかな風味が楽しめるバランスのよい惣菜系メニューです。

「明太のり塩パン」（480円）は、明太子の旨味と海苔の香ばしさが相性抜群の和風テイストとなっています。

「ハニーガーリックバター塩パン」（480円）は、はちみつの甘さとガーリックバターのコクが特徴の人気商品です。

「スモークソーセージ塩パン」（680円）は、ジューシーなソーセージを使用したボリューム満点のメニューです。

このほか、甘いはちみつと濃厚チーズを組み合わせた「ハニーチーズ塩パン」（350円）や、フレッシュなバジルとトマトを使った「トマトバジル塩パン」（380円）も揃っています。

もちとあんこを包み込んだ「もちパン」（380円）は、やさしい甘さが広がるデザート感覚の一品として人気を集めています。

もちもちベーグルメニュー

塩パンとともに展開されるベーグルメニューも充実しています。

「チーズたっぷりオリーブベーグル」（380円）は、香ばしいオリーブとたっぷりのチーズによるコクのある味わいが特徴です。

「ピリ辛ペパロニハラペーニョベーグル」（350円）は、ペパロニの旨味とハラペーニョのほどよい辛さが楽しめます。

「にら＆ベーコンクリームチーズ」（430円）や「ジャンボンハムベーグル」（630円）など、惣菜系のラインナップも豊富です。

「季節のフルーツベーグル」（650円）や「ピスタチオ＆いちごベーグル」（630円）といったデザート系メニューも取り揃えています。

3月以降は塩パンとベーグルを中心に展開しつつ、季節に合わせてラインナップが変化していく予定です。

白を基調としたリニューアル空間

今回のリニューアルでは、これまでの自然素材を活かした古民家カフェから、白を基調としたミニマルで洗練された空間へと変貌しています。

どこかヨーロッパの空気感を感じさせるデザインを取り入れ、光や余白を大切にした設計が特徴です。

<

MUUN Seoul「原宿本店ベーカリーリニューアルオープン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 店舗名について教えてください。

A. 店舗名はMUUN Seoul 原宿店（本店）です。

Q. 所在地について教えてください。

A. 所在地は東京都渋谷区神宮前です。

Q. 営業時間について教えてください。

A. 営業時間は9:00〜18:00です。

Q. 定休日について教えてください。

A. 定休日は火曜日（祝日の場合は営業、振替休業）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post とろける！ MUUN Seoul「原宿本店ベーカリーリニューアルオープン」 appeared first on Dtimes.