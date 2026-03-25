記事ポイント 標高850mの六甲山で1日4組限定のキャンプ体験を開催テント・多機能コンロ完備で手ぶらで参加できる明け方のマジックアワーは宿泊者だけの特別な景色 標高850mの六甲山で1日4組限定のキャンプ体験を開催テント・多機能コンロ完備で手ぶらで参加できる明け方のマジックアワーは宿泊者だけの特別な景色

六甲山の標高850mに位置する「六甲みよし観音オートキャンプ駐車場」で、春の特別キャンプ体験が開催されています。

キャンプ道具を持っていない家族でも、手軽に安心して楽しめる1日4組限定のイベントです。

三恒ストラテジー「春の特別体験」

期間：2026年3月20日〜4月20日台数：1日限定4台利用料：車1台につき5,000円（山の自然を守るための清掃費）場所：六甲みよし観音オートキャンプ駐車場

三恒ストラテジーがプロデュースする本イベントでは、普段使いの乗用車でそのまま来場できます。

特別な準備は必要ありません。

手ぶらで楽しめる安心設備

各ブロックには、バーベキューや焚き火を安全に楽しめる多機能コンロが完備されています。

キャンプファイヤーも手軽に体験できるのが魅力です。

各サイトには2人用テントがあらかじめ設置されており、到着後すぐにリラックスした時間を過ごせます。

宿泊者だけの特別な景色

このプランの醍醐味は、明け方に訪れるマジックアワーです。

空が美しく染まる瞬間を、標高850mの天空の特等席から堪能できます。

1日4組限定のため、六甲山の澄んだ空気を静かな環境で満喫できるのも大きな特徴となっています。

道具の準備なしで気軽に参加できるのも、本イベントの魅力です。

標高850mで味わう明け方の絶景は、ここでしか体験できない特別なひとときとなっています。

テントもコンロも揃っているため、キャンプ初心者の家族にも安心の内容です。

六甲みよし観音オートキャンプ駐車場「春の特別体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンプ道具を持っていなくても参加できますか？

A. 参加できます。

各サイトに2人用テントと多機能コンロが完備されているため、手ぶらで楽しめます。

Q. 1日の利用台数に制限はありますか？

A. 1日限定4台までとなっています。

期間は2026年3月20日から4月20日までです。

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