急斜面や高山がコースとなるマスターズスカイランニングの世界選手権で安曇野市の男性が優勝しました。



小学校の教諭の傍ら競技に打ち込む男性。その魅力は「つら楽しい」だそうです。



急で険しい斜面や標高2000mを超える高山を駆け上ったり、下ったりしてタイムを競うスカイランニング。過酷な競技です。



優勝した 岡田裕也さん

「自分の限界とかに向き合っていくのが、普段の知らない自分に会えるんじゃないかというところが魅力」





安曇野市在住で市内の小学校の教諭、岡田裕也さん49歳。24日、安曇野市の中山栄樹市長を表敬訪問しました。岡田さんは去年10月にブルガリアで開かれたマスターズスカイランニング世界選手権の男性45歳以上の部門で2年連続の優勝に輝きました。全長52キロ、累計標高差3000メートルの過酷なコースを6時間34分48秒で駆け抜けました。岡田さん「つら・楽しいというのがある。つらくもあり、でもそれが楽しい」岡田さんは42歳の時、健康づくりために始めたウォーキングをきっかけに走るようになり、競技を始めて、わずか5年ほどで世界のトップに立つ力をつけました。岡田さん「自分も安曇野に住んでいて豊かな自然があることは前からわかっていたが、里山もあって3000メートル級のアルプスもすぐそこにあるのは、すごく環境的に豊かだと感じる」岡田さんは小学校に勤務する傍ら愛好者の裾野を広げる活動も行っています。