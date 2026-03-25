医療・介護現場の声から生まれた！ アスクル「口腔ケアウェットシート」

記事ポイント 医療・介護用品のオオサキメディカルとの共同開発商品ヘリンボーン織の大判シートでやさしく口腔内を拭き取れる設計片手で開閉できるフタ付きパッケージで現場の作業性を追求 医療・介護用品のオオサキメディカルとの共同開発商品ヘリンボーン織の大判シートでやさしく口腔内を拭き取れる設計片手で開閉できるフタ付きパッケージで現場の作業性を追求

アスクルが、医療・介護現場向けのオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」を発売しています。

オオサキメディカルとの共同開発により、現場の声を反映した素材・サイズ・パッケージ設計が特徴です。

アスクル「口腔ケアウェットシート」

商品名：口腔ケアウェットシート内容量：80枚入り価格（税込）：318円（1枚あたり3.98円）販売開始日：2026年3月18日販売チャネル：ASKUL、ソロエルアリーナ、LOHACO

アスクルのオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」は、うがいが難しい方の口腔内を介護者が指に巻き付けて拭き取るためのウェットシートです。

医療・介護用品分野で実績を持つオオサキメディカルとの共同開発により、現場で求められる使いやすさと継続しやすい価格を両立しています。

シートを広げて指に巻き付け、口腔内の汚れをやさしく拭き取る手順で使用します。

うがいや歯磨きが困難な方でも、安全かつ衛生的に口腔ケアを行えます。

ヘリンボーン織の大判シート

シートには、柔らかさと保湿力を兼ね備えたヘリンボーン織の不織布を採用しています。

繊維が汚れをしっかり絡め取りながら、デリケートな口腔内を傷つけにくい仕様です。

シートサイズは150mm×200mmの大判仕様で、指に巻いて使いやすい大きさと適度な厚みを確保しています。

1枚で広い範囲をカバーできるため、効率的なケアにつながります。

現場での使いやすさを追求したパッケージ

パッケージには用途が一目で分かるイラスト入りデザインを採用し、上面・側面・正面の三方向から識別しやすい設計です。

プラスチック製のフタは片手で開閉でき、作業中でもスムーズにシートを取り出せます。

シートはポップアップ式で1枚ずつ取り出しやすく、密閉性にも配慮されています。

シール状の内蓋は書き込みができる設計で、開封日の記録などにも活用できます。

水が使用できない災害時にも口腔ケアを行えるため、防災備蓄品としても活用できます。

80枚入りで318円（税込）という価格設定により、毎日の消耗品として無理なく使い続けられます。

オオサキメディカルの医療・介護分野の知見とアスクルの商品開発力を掛け合わせた、現場目線のオリジナル商品です。

ヘリンボーン織の大判シートが、デリケートな口腔内をやさしくケアします。

片手で開閉できるパッケージ設計により、忙しい現場でも効率的に使えます。

アスクル「口腔ケアウェットシート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 口腔ケアウェットシートはどこで購入できますか？

A. 事業所向け通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、一般消費者向け通販サービス「LOHACO」で購入できます。

Q. 口腔ケアウェットシートはどのような方を対象にした商品ですか？

A. うがいが難しい方を対象とした商品で、介護者が指に巻き付けて口腔内の汚れを拭き取るために使用します。

防災備蓄品としても活用できます。

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