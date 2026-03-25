年間2.5トンの廃プラが子供を守る光になる！ プラセス「蓄光安全キーホルダー」

記事ポイント 廃プラスチックを再利用した蓄光キーホルダー1,525個を豊川市の新小学1年生全員へ寄贈2023年から4年連続の活動で子供たちから「飛行石みたい」と親しまれる存在に年間2.5トンのアクリル端材をすべて資源循環させることに成功 廃プラスチックを再利用した蓄光キーホルダー1,525個を豊川市の新小学1年生全員へ寄贈2023年から4年連続の活動で子供たちから「飛行石みたい」と親しまれる存在に年間2.5トンのアクリル端材をすべて資源循環させることに成功

プラセスが、自動車部品の製造過程で発生する廃プラスチックから作った「蓄光安全キーホルダー」を豊川市の新小学1年生1,525名へ届けています。

2023年に始まった本活動は2026年で4回目を迎え、暗闇で光るキーホルダーは子供たちから「飛行石みたいでかっこいい」と人気です。

プラセス「蓄光安全キーホルダー」

寄贈品：廃プラスチック再利用 蓄光安全キーホルダー寄贈数：1,525個寄贈先：豊川防犯協会（豊川市内全小学校の新1年生へ配布）寄贈日：2026年3月11日累計回数：4回目（2023年より継続）

プラセスは、愛知県豊川市に本社を置く車載用精密プラスチック部品メーカーです。

2019年より「行き場のないプラスチックに新たな価値を」のコンセプトのもと、製造過程で発生するアクリル材の端材を活用した商品開発に取り組んでいます。

蓄光安全キーホルダーは太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇の中で明るく発光します。

ランドセルに取り付けることで、夜間の登下校時に子供たちの視認性を高める仕組みです。

クリスマスツリーの5万粒の光から交通安全へ

本プロジェクトの原点は、2022年12月にKITTE名古屋で開催された「暗闇のクリスマスツリー」イベントにあります。

電気を使わない光の装飾として5万粒の蓄光石が展示され、幻想的な輝きが大きな反響を呼んでいます。

展示終了後の社内会議で「子供たちの交通安全に役立てたい」という声が上がり、蓄光石を自社で分解・加工することで2023年4月の初回寄贈へとつながっています。

毎年変わるカラーと地域の声

キーホルダーの色はお子様やご家族に毎年新鮮な喜びを届けるため、年ごとに変わります。

初期の2年間はKITTE名古屋のクリスマスツリーに使用された白色の蓄光石をそのまま再利用しています。

2025年は紫色、2026年は緑色と、毎年新たな色彩が登場します。

2026年の寄贈品は、黒いカラビナ付きの緑色蓄光チャームを透明袋で個包装したデザインです。

地域では子供たちの間で「アニメに出てくる飛行石みたいでかっこいい」と話題になり、毎年届くのを楽しみにするご家庭も増えています。

寄贈式ではある警察官の女性から「3年前に長男が白い石をもらって大喜びした。

今年は次男の入学で楽しみにしていた」という声も届いています。

年間2.5トンの廃プラ削減を実現

本プロジェクトの成果として、以前は廃棄されていた年間2.5トンのアクリル端材がすべて資源循環の対象です。

プラセスは今後もものづくりの技術を活かし、持続可能な社会の実現と地域貢献の両立を目指します。

廃プラスチックから生まれた蓄光キーホルダーは、電気を使わずに暗闇で光り子供たちの夜間の安全を守ります。

毎年変わるカラーデザインは、新1年生にとって入学の特別な記念品となっています。

年間2.5トンの廃プラ削減と交通安全を両立した、ものづくり企業ならではの地域貢献です。

プラセス「蓄光安全キーホルダー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 蓄光安全キーホルダーは何から作られていますか？

A. 自動車部品の製造過程で発生する廃プラスチック（アクリル材の端材）を再利用して作られています。

Q. キーホルダーの色は毎年同じですか？

A. 色は毎年変更されています。2023年・2024年は白色、2025年は紫色、2026年は緑色です。

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