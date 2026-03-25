24日、日本大学は林真理子理事長が1期目の任期満了となる6月末で退任すると発表した。

林氏は2022年7月に理事長に就任。「最終便に間に合えば」（文藝春秋）、「不機嫌な果実」（同）などの作品で知られる小説家の理事長就任は当時、大きな話題となった。

林氏が理事長に就任した当時の日大はアメフト部の反則事件に加え、前理事長の脱税事件や、理事の背任事件などの様々な不祥事が相次いで発生、国からの助成金が不交付になるなど、日大が大ピンチとなっていた時期であった。

それだけに、就任当時は「小説家が理事長になって何が変わるのか」という声も多かった。だが、「（不祥事などの）うみを出し切る」などの目標もあり、「日大のクリーン化」を実現。

林氏自らが各所で頭を下げる姿がマスコミで取り上げられたほか、自らオープンキャンパスで志望者への対応を行ったほか、「スマイルキャンパスプロジェクト」と題し学内でドーナツを配るなど自ら広告塔として奔走。

さらには2023年からは「在学中に本物に触れさせたい」と日大で青春を送った林氏の考えの元、「理事長・学長セレクト講座」と題し、爆笑問題・太田光や三谷幸喜、宮藤官九郎、福田淳（内外タイムス客員編集長）ら日大OBや著名人ゲストの講演会などを定期的に企画し、在学生からの支持や人気も高かった。

日大アメフト部の覚醒剤事件などの不祥事もあったが、7万人近い学生が在学するマンモス校のトップに立ち、2026年度からは私立大学等経常費補助金が一部再開したこと、一般入試志願者数が11万人を超えたことが明らかになっている。これらの功績については林氏の手腕であったことは間違いない。

報道によると林氏の退任をめぐっては内部からも続投を求める声もあったといい、日本大学に残した功績は大きなものだったようだ。