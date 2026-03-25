俳優の木村多江がこの3月16日に55歳の誕生日を迎えた。いまではそのイメージもかなり薄らいだが、かつて木村はドラマや映画で不幸な女性の役を頻繁に演じ、「薄幸女優」などと呼ばれていた。（全2回の1回目／つづきを読む）

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「薄幸女優」と呼ばれた過去とコメディへの憧れ

本人は子供の頃から弟とコントを親戚の前で披露していて、俳優になってからも《ずっとコメディーやりたい、やりたいと言い続けてたんだけどね。「いや、多江ちゃんはこっちでしょう」と言われて、どんどん幸薄いほうに（笑）》進まざるをえなかったらしい（『AERA』2023年1月2・9日号）。

20代の頃は、ドラマでは1話だけのゲスト出演、それも泣く芝居を求められることが多かった。まだ駆け出しだった彼女は、この現場で勝たないと次の仕事はないという恐怖心が常にあり、とにかくいい結果を出そうと必死だったという。そのため、《いきなり行って、うまく泣けるか泣けないかが、勝敗になる感覚がすごくあった。観ている人が一番ぐっとくるタイミングで涙を流すために、家で100回以上練習してから行ってた》といい、《涙が流れたタイミングが少しでもずれてしまったら、悔しくて悔しくて悲しくて、オンエアが終わってからも1カ月くらいその稽古していた》と後年明かしている（『AERA』前掲号）。



2004年、ドラマ『君が想い出になる前に』（フジテレビ系）制作発表会見での木村多江 ©時事通信社

『白い巨塔』で見せた魂の演技

「観ている人が一番ぐっとくるタイミングで涙を流す」演技は、たとえば、30代に入ってから出演したドラマ『白い巨塔』（フジテレビ系、2003〜04年）で効果を発揮した。このとき木村が演じたのは製薬会社の敏腕営業ウーマンで、気の強いキャラクターだったが、やがて末期癌であることが判明する。そのことを担当医の里見（江口洋介）から宣告される場面では、うろたえるあまり激高したかと思えば泣き崩れ、声を振り絞るようにして不安感を訴えたのだった。この場面は、その後も再放送のたびにSNSで話題になっている。

もっとも、木村自身は『白い巨塔』に出演直後のインタビューで、《自分に嘘をつきたくないんです。ただ泣けば悲しさが伝わるわけではないだろうし、涙が出ないのにオイオイ泣く芝居も出来ない。（中略）“泣くという行動”ではない何かで気持ちを伝える。そういうことをしたいなと思っているんです》と語っているように、泣く演技を必ずしもよしとはしていなかった（『放送文化』2004年夏号）。

「泣くってことがイヤだった」CM撮影、広告マンとの結婚も

同時期に出演した三菱自動車のCMでも、木村演じる結婚を控えた娘が父親とドライブしながら涙を流す姿が強い印象を残した。もっとも、このときは監督から泣いてほしいとの要望はなく、彼女自身も泣かないでおこうと思って撮影に臨んだという。《ああいうシチュエーションで泣くってことがイヤだったんですね。それまで普通にしゃべっているのに、急に涙を見せるなんて、家族の前で涙を見せるなんてイヤじゃないですか。普通の女の子のリアルな感情として》というのがその理由だ（『放送文化』前掲号）。

しかし、何度か撮っているうちに、一度だけどうしても涙を止められなかったテイクがあり、それが結果的に採用されてしまったのだという。ちなみにこのCMを担当した広告会社の社員と、彼女は2005年に結婚している。

木村はもともとミュージカルの専門学校で学び、舞台俳優として出発したが、23歳だった1995年に現在も所属する融合事務所に入ると、テレビや映画を軸にしてやっていくことになり、舞台出演は売れるまでおあずけとなった。

それでも、《役者が、ある人の人生を生きるのだとすれば、場所は関係ない。その役を愛おしいと思える役者でいよう》と思って（『AERA』2010年9月13日号）、どんな役でも徹底的に台本を読み込み、その背景にある人生を意識しながら演じることに全力を注いだ。ブレイクのきっかけとなったドラマ『リング〜最終章〜』（フジテレビ系、1999年）でも、幽霊の貞子の思いを掘り下げるうちに恨むのも当然だと気づき、ただ怖いだけではない、彼女の悲しみを表現しようと心がけたという。

ただ、他方で、作品のなかで素の自分をさらけ出すことには抵抗があったという。そのため感情にふたをして、自分自身を役で覆い隠して演技するうち、だんだん平均点の芝居しかしなくなっていた。ディレクターから「うわべだけのセリフじゃダメだよ」と図星を突かれたこともあったらしい。彼女はそんな保守的になった自分が許せず、ここから抜け出さねば役者としてしぼんでしまうと焦りを感じ始める。

「震えがとまらない」「あれはお芝居じゃなかった」

そんな時期に映画『ぐるりのこと。』（2008年）で、子供を失った悲しみからうつ病を患っていく妻の役をオファーされる。監督の橋口亮輔から「木村多江のドキュメンタリーを撮りたい」と最初に言われたとおり、撮影に入る前のリハーサルから自分の内側にあるリアルな感情を呼び起こすため、夫役のリリー・フランキーと設定だけを与えられて自由に演技するエチュードを何日もかけて行った。エチュードでは、ネガティブな激しい言葉責めでパニックになったりと、この時点ですでに過酷だった。

撮影に入ってからは、どう演じても、どう工夫しても監督からOKが出ず、すっかり自己嫌悪に陥り、現場で誰とも口を利けなくなるほど追い詰められた。それはあとから思えば、精神のバランスを崩してうつ状態になっていく妻の姿そのものであった。

撮影は台本に書かれた順番どおりに進められ、クライマックスとなる台風の夜のシーンを撮るときには木村の状態もピークに達しており、《息もうまく吸えず、震えがとまらない。もう、あれはお芝居じゃなかったですね》と振り返っているほどだ（『婦人公論』2008年7月7日号）。そのかいあってこのシーンは一発でOKが出たが、カメラが止まっても呆然としたままの彼女を、監督は「多江ちゃん、よくやった。僕も泣いちゃったよ」と抱きしめてくれたという（木村多江『かかと』講談社、2010年）。

同作での木村の演技は高く評価され、日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞やブルーリボン主演女優賞も受賞した。観客からも予想外の反響があり、《うつに苦しんでる方が作品をご覧になって、「明日の自分を見てみたいと思いました」って言ってくださったんですよ。私の芝居でそう思ってもらえることが嬉しかったし、少しでも人の役に立てることがあるのなら、これからもやっていきたいなと》思えたという（『週刊文春』2012年5月31日号）。（つづく）

〈34歳で広告マンと結婚→予期せぬ長期入院、“島”で大勢の男性と…「薄幸」イメージを覆した木村多江（55）の“とてつもない野望”とは？〉へ続く

（近藤 正高）