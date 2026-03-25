「は？やばすぎ」NiziU・リマ、長過ぎる美脚に「爆美女」「最近大人っぽさ色っぽさ増し過ぎてる」反響
ガールズグループ・NiziUの公式Instagramは3月24日に投稿を更新。メンバー・リマさんの美しい姿を披露しました。
【写真】リマの美脚ショット
ファンからは「完璧すぎる」「銅像になるぐらいの美美美」「まーちゃん美しすぎるしスタイル良すぎる」「ほんとに美人さんすぎ」「爆美女」「は？やばすぎ、かわいすぎだろー」「最近大人っぽさ色っぽさ増し過ぎてる」と歓喜の声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】リマの美脚ショット
「銅像になるぐらいの美美美」同アカウントは「[#NiziU_CAM] NiziU Live with U 2026 'NEW EvoNUtion' VCR Behind Photos」とつづり、リマさんの写真を2枚載せています。1枚目はグレーのジャケットに超ミニスカ、ネクタイを合わせた、スーツを着崩したようなコーディネートです。長過ぎる美脚が際立っています。2枚目はボルドーのドレスにニーハイブーツを合わせた姿です。
リマさんのかわいい姿24日の投稿ではリマさんがカメラに向かってかわいくポーズを取る姿を披露していた同アカウント。今回の大人っぽい姿とは一転、少女のような雰囲気です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)