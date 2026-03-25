雪解けが進んだ札幌市内のカー用品店では、タイヤ交換がピークを迎えつつあります。



また、デパートでは季節を先取りした商品が並ぶなど、「本格的な春」に向けた準備が加速しています。



（山岡記者）「雪もとけ、どんどん春めいてきた道内ですが、タイヤの交換作業が着々と進められています」



札幌市西区のカー用品店では、夏用のタイヤに交換する作業に追われていました。





２０２６年は例年より前倒しでタイヤ交換を希望する人が多いといいます。（来店客）「結構暖かくて雪もとけていたので、週間天気を見たら雪もなかったので交換しようかなと思って。（例年より）２週間くらい早いと思いますね」カレンダーを見せてもらうと、多くの日が予約でいっぱいでした。（スーパーオートバックスＳＡＰＰＯＲＯ 下保敦さん）「（３月に予約が埋まるのは）あまり経験したことないですね。例年３月はほとんど入らなくて、前年の倍以上、３月でタイヤ交換している状態ですね」この店のタイヤ交換のピークは４月上旬ごろということで、早めの問い合わせを呼びかけています。季節の変わり目、足元が気になるのは車だけではありません。

札幌市内のデパートです。



スニーカーやパンプスがずらりと並んでいました。



雪解けが進んだこともあり、春靴が例年よりも早く売れているといいます。



（山岡記者）「春靴がずらっと並んでいますが、ことしのトレンドはシルバーカラーだということです」



高級感もあるシルバーの靴や、歩きやすいローヒールのパンプスが人気だということです。



さらに…



（INDIVI V.A.I 佐藤友美さん）「こちらがこの春のイチオシのコートです」



こちらのコートはＵＶカット機能や、暖かくなると気になる花粉が付きにくい機能がついています。



（INDIVI V.A.I 佐藤友美さん）「お袖周りがゆったりとしているので、通勤などでもジャケットの上から羽織っていただける作りになっています。すごく人気のお品物なんですけど、色とサイズがそろっているのでぜひお早めにお買い求めください」



本格的な春がやってくる道内。



身の回りの準備は早めに済ませておくとよさそうです。