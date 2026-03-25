「ビジュ激アツすぎてやばい」岩本照＆松田元太、“色気がスゴい”モデルショット公開「天才すぎる」
雑誌『anan』（マガジンハウス）公式Instagramは3月25日に投稿を更新。Snow Manの岩本照さんとTravis Japanの松田元太さんの色気があふれる姿を披露しています。
【写真】岩本照＆松田元太の『anan』表紙ショット
ファンからは、「イケメン元ちゃん最高です」「さすがです」「買うしかない！」「最高、、、、！！！！」「え…元太さん色気がスゴい…」「黒スーツ激アツ」「この世に元ちゃんは何人いるの？表情表現努力の天才すぎる」「ビジュ激アツすぎてやばいです」と歓喜の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】岩本照＆松田元太の『anan』表紙ショット
「黒スーツ激アツ」同アカウントは「本日発売のanan 2489号の表紙は、Snow Manの岩本照さんと、Travis Japanの松田元太さん。クールな夜景をバックにしたシティなシチュエーションで、大人の色気を魅せてくれました」とつづり、表紙ショットを1枚投稿。黒スーツ姿の2人がクールな夜景を背に並ぶ姿です。色っぽい雰囲気となっています。
永瀬廉さんの表紙ショットも18日の投稿ではKing & Princeの永瀬廉さんの色気のある表紙ショットを公開していた同アカウント。花びらをくわえた姿で胸元もちらりと見えます。コメントでは「圧倒的な美貌」との声も上がっているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)