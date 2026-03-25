歌手の華原朋美（51）が25日、自身のインスタグラムを更新し、6歳の長男が保育園を卒業したことを報告した。

「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ 私の息子が卒園しました」と書き出し、スーツ姿の長男がポーズを決めるショットを投稿。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です」と改めて我が子への思いをつづり、「シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています。優しくて最高の主治医の先生様と看護師の方々に助けられながら息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れません。息子が生まれてからもう6年です。いつも優しく応援してくださるファンの皆様方にも応援して頂き、心から感謝しています。ありがとうございます」と感謝を伝えた。

長男はステージ前の華原へ「ママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね」と声を掛けてくれるという。「私の人生を大きく変えてくれた息子です」と続け、「卒園式の朝 ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました。卒園式が終わってからこれからも楽しい毎日を過ごそうねって優しい可愛い声で言ってくれました。スーツも気に入ってくれて私は嬉しかったです」と晴れの日を振り返った。

「これからも私たち家族を、よろしくお願いします。優しいお気持ちで応援して頂けるとありがたいです」とファンへ呼び掛け、「どんどん息子は成長していきますので私は歌手としてもお母さんとしても楽しみながら頑張っていきたいと思います。これからも、よろしくお願いします」と今後への意気込みを記した。

フォロワーからは「卒園おめでとうございます」と祝福のメッセージが続々と届き、「ともちゃんがセットしたヘアーもきまってますね」「息子くん立ち姿がカッコイイ」「髪型がカッコいいです」などのコメントも寄せられた。