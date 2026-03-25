NECは3月19日、部門責任者やマネジメント層によるデータに基づいた意思決定を支援するソリューション「NEC経営戦略支援コックピット」を、2026年4月1日から提供開始すると発表した。価格は900万円（税別）〜。

ソリューション 全体イメージ

○ソリューションの概要

同ソリューションは、NECがFP&A（ファイナンシャルプランニング・アナリシス）領域で培ってきたノウハウをもとに開発した「経営レコメンドAIエージェント」を中心に構成される。

社内の経営データに加え、市場や競合などの公開情報も自動的に収集・統合して分析し、KPIや業績状況を集約したうえで、定期的にインサイトと提言をダッシュボード上に提示する。

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