NEC、部門責任者の意思決定を支援する「NEC経営戦略支援コックピット」を4月提供
NECは3月19日、部門責任者やマネジメント層によるデータに基づいた意思決定を支援するソリューション「NEC経営戦略支援コックピット」を、2026年4月1日から提供開始すると発表した。価格は900万円（税別）〜。
ソリューション 全体イメージ
○ソリューションの概要
同ソリューションは、NECがFP&A（ファイナンシャルプランニング・アナリシス）領域で培ってきたノウハウをもとに開発した「経営レコメンドAIエージェント」を中心に構成される。
社内の経営データに加え、市場や競合などの公開情報も自動的に収集・統合して分析し、KPIや業績状況を集約したうえで、定期的にインサイトと提言をダッシュボード上に提示する。
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ソリューション 全体イメージ
○ソリューションの概要
同ソリューションは、NECがFP&A（ファイナンシャルプランニング・アナリシス）領域で培ってきたノウハウをもとに開発した「経営レコメンドAIエージェント」を中心に構成される。
社内の経営データに加え、市場や競合などの公開情報も自動的に収集・統合して分析し、KPIや業績状況を集約したうえで、定期的にインサイトと提言をダッシュボード上に提示する。
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