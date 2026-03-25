日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）の司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席。１９年に電撃結婚した元タカラジェンヌの妻に感謝した。

卒業式には１９歳年下の妻が駆けつけ、昇太が学位記、特別賞と“副賞”の座布団１０枚を受け取るのを見届けた。宝塚出身の妻も約１０年前に高卒認定試験（高等学校卒業程度認定試験）を受け、大学で学び直した経験を持つ。昇太にとってリカレント教育（＝社会人になって学び直すこと）の先輩でもある。「今日は父兄の１人として来てくれています。卒業については『おめでとう』って言ってくれました。学び直すことに理解があって、復学を悩んでいた時に『面白いからやった方がいいんじゃない？』って言ってくれました」と背中を押してもらったことを明かした。妻の家族からも卒業を祝福されたといい「奥さんの家族から『偉いね』って」とうれしそうに振り返った。

１９７８年に文学部に進学。落語研究部で活躍し、プロの落語家になるため４年生で中退したが、２０２１年に客員教授に就任し、２４年に復学した。２度目の大学生活では同級生から「笑点の人」と呼ばれていたという。１年半で２８単位を取得し、卒論のテーマは「城の修復」。大学関係者によると、６６歳での卒業は「トップクラスの年齢」。４月から再び客員教授に就任する。

◆春風亭 昇太（しゅんぷうてい・しょうた）本名・田ノ下雄二。１９５９年１２月９日、静岡県生まれ。６６歳。８２年、春風亭柳昇に入門し、「春風亭昇八」で初高座。８６年に二ツ目に昇進し昇太に改名。９２年に席亭推薦で真打ち昇進。２０００年に文化庁芸術祭大賞を受賞。１６年５月から「笑点」の新司会者に就任。１９年から落語芸術協会の会長を務める。特技は料理。出ばやしは「デイビー・クロケット」。