超万能な白トップス♡ 女性らしさ◎な「カーディガンとキャミソールのセット」着回しテク5選
春のワードローブにおすすめなアイテムが知りたい...そんなコ、必見！今回は、三浦理奈とともに、コーデの幅が広がる「カーディガンとキャミソールのセット」の着回しコーデを5つご紹介します。着回しに欠かせない超万能な白トップスの着こなしを、ぜひ参考にしてみて♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
カーディガンとキャミソールのセット
着回しに欠かせない、超万能な白トップス。カーデとキャミのセットはコーデの幅を広げてくれるのみならず、女性らしさも◎。
Cordinate 抜け感たっぷりなピュアガーリーコーデ
やわらかなワントーンでまとめることで、さりげない女みと儚げな雰囲気を引き立ててくれるのがポイント！
着回し1POINT♡
キャミはインナー以外でも使うべし
キャミ＝インナーのイメージが強いけど、ビスチエとしても使ってみることで着回し力は一気に向上♡ ピタッとしたシルエットを作ることで、女みもアップするんです！
Cordinate やわらかベージュを添えた上品カジュアルコーデ
きらっと輝くデニムとレースシュシュでほどよい甘さをプラスすれば、こなれた女っぽさを演出できる。
Cordinate 王道ガーリーなきれいめコーデ
パールネックレスでさりげなく女みを引き立てることで、シンプルなのにちゃんと可愛いバランスに仕上がる。
着回し1POINT♡
デコルテあきはパールを添えて華やかに
デコルテのあいたトップスは、きゃしゃに見えるのと同時に貧相な雰囲気も生まれがち。そんなときは、上品だけど存在感のあるパールのネックレスをあわせてみるのはいかが？
Cordinate 甘さマシマシなフェミニンコーデ
フリルや素材感で立体感を出しつつ、淡色トーンで統一することで儚げな女のコらしさが叶う♡
Cordinate ドットミニでつくるピュア感◎な白統一コーデ
軽やかなシルエットとやわらかなワントーンでまとめて、守りたくなるような可愛さを引き出して！
着回し1POINT♡
甘党さんはレーススカーフが使える♡
使い方自由自在なスカーフ。甘々なお洋服が好きなコは、レース素材を選ぶべし！主張はひかえめながら、ふわっと巻くだけでコーデ全体の糖度を引き上げてくれるんです♡
撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海