超万能な白トップス♡ 女性らしさ◎な「カーディガンとキャミソールのセット」着回しテク5選

春のワードローブにおすすめなアイテムが知りたい...そんなコ、必見！今回は、三浦理奈とともに、コーデの幅が広がる「カーディガンとキャミソールのセット」の着回しコーデを5つご紹介します。着回しに欠かせない超万能な白トップスの着こなしを、ぜひ参考にしてみて♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ カーディガンとキャミソールのセット 着回しに欠かせない、超万能な白トップス。カーデとキャミのセットはコーデの幅を広げてくれるのみならず、女性らしさも◎。 カーディガンとキャミソールのセット 8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate 抜け感たっぷりなピュアガーリーコーデ やわらかなワントーンでまとめることで、さりげない女みと儚げな雰囲気を引き立ててくれるのがポイント！ カーディガンとキャミソールのセットは着回し。ドット柄ミニスカート 9,900円／dazzlin リボンバレッタ 3,300円／idem（アンティローザ）イヤリング 2,200円／GOLDY タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio） 着回し1POINT♡ キャミはインナー以外でも使うべし キャミ＝インナーのイメージが強いけど、ビスチエとしても使ってみることで着回し力は一気に向上♡ ピタッとしたシルエットを作ることで、女みもアップするんです！

Cordinate やわらかベージュを添えた上品カジュアルコーデ きらっと輝くデニムとレースシュシュでほどよい甘さをプラスすれば、こなれた女っぽさを演出できる。 カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。ジップブラウス（ジップブラウスとスカートのセット）16,940円／REDYAZEL ドット柄ミニスカート 9,900円／dazzlin レースシュシュ 3,520円／Carmelo（アンティローザ）メガネ 13,000円／OWNDAYS ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）バレエシューズ 11,900円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate 王道ガーリーなきれいめコーデ パールネックレスでさりげなく女みを引き立てることで、シンプルなのにちゃんと可愛いバランスに仕上がる。 カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。ラインストーンデニムパンツ 7,491円／ROPÉ PICNIC（ジュン）ネックレス 2,750円／GOLDY バッグ 9,240円／mucu and ebony（HANA KOREA）ベルトつきパンプス 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 着回し1POINT♡ デコルテあきはパールを添えて華やかに デコルテのあいたトップスは、きゃしゃに見えるのと同時に貧相な雰囲気も生まれがち。そんなときは、上品だけど存在感のあるパールのネックレスをあわせてみるのはいかが？

Cordinate 甘さマシマシなフェミニンコーデ フリルや素材感で立体感を出しつつ、淡色トーンで統一することで儚げな女のコらしさが叶う♡ キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。ジップブラウスとスカートのセット 16,940円／REDYAZEL ベロアミニシュシュ 750円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate ドットミニでつくるピュア感◎な白統一コーデ 軽やかなシルエットとやわらかなワントーンでまとめて、守りたくなるような可愛さを引き出して！ カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）は着回し。ドット柄ミニスカート 9,900円／dazzlin バラつきヘアゴム 1,490円／NADIA FLORES EN EL CORAZON レーススカーフ 2,750円／dazzlin 着回し1POINT♡ 甘党さんはレーススカーフが使える♡ 使い方自由自在なスカーフ。甘々なお洋服が好きなコは、レース素材を選ぶべし！主張はひかえめながら、ふわっと巻くだけでコーデ全体の糖度を引き上げてくれるんです♡ 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海