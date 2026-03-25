◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３月２５日、栗東トレセン

ダイナミックな脚取りで抜群の伸びを感じさせた。アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は岩田望来騎手を背に、栗東・坂路を単走。加速ラップを刻み、ラストも楽な手応えで自己ベストの５２秒８―１２秒４で駆け抜けた。野中調教師は「きれいなストライドで、しまいも余裕残しでいい状態だと思います」とうなずいた。

１８日は栗東・ＣＷコースを６ハロン７８秒８、ラスト２ハロン１１秒４―１１秒０の猛時計を計測し、中身はしっかりと仕上がっている。トレーナーも「少しずつ馬体に強さも出てますし、いい内容で走れています」と暖かい目で見守っている。

昨年春に右後肢の骨折で手術。ようやく迎えた１１月の新馬戦は３馬身差で快勝し、シンザン記念も鋭い末脚を伸ばして３着と能力は高い。今回は１ハロンの距離延長となるが「ゲートを出ればすごくバランスのいい馬。まだ馬が緩いから、距離は持たせられるかな」と野中師。少頭数の外回りコースで、切れ味を見せつける。