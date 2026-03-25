４１歳の誕生日を迎えた女優・綾瀬はるかの美ぼうに注目が集まっている。

マネージャーによるインスタグラムが２５日までに更新され、「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ 笑顔溢れる素敵な１年になりますように」と祝福の言葉が贈られた。そのほかにも写真を３枚アップ。灰色のトレーナーにもこもこのついたネイビーのズボンを合わせたコーデや、肩とデコルテを見せた黒のドレスショットや真っ赤な赤色のドレス姿などを披露した。

さらに続く投稿で「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます 今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです。 綾瀬はるか ｐｈｏｔｏ：松岡一哲」と綾瀬からのコメントを伝え、ブルーのシースルー衣装姿やバースデーケーキでお祝いする様子がアップされた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます 健やかで素敵な１年になりますように」「はるかちゃんの笑顔が大好きです」「ずっとずっと応援しております！」「どんな服を纏っても、どんなポージングでも、本当〜に芯から麗しい」「いつもめっちゃ綺麗で、可愛くてチャーミングなとこに癒されて元気貰えてます」「めっちゃ可愛い」「変わらず可愛らしさと美しさを兼ね備えた綾瀬さん、、女神過ぎます」などのコメントが寄せられている。