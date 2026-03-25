「キレイが引き立つ少しの甘さ」白T的にのぞかせる「小花柄の長そでTシャツ」







ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。シンプルスタイルのムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる、「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。







「王道カジュアルを手抜きに見せない」部分的なあどけなさ

小花柄トップス／HOLIDAY（ホリデイ/フラッグシップサロンオフィス）



小花柄をプリントした甘口なロンTを白Tがわりにセット。そでやすそからアクセを足す感覚で効かせると、グレースウェット＋ブルーデニムの日もただのシンプルで終わらない。型押しバッグや先細パンプスでまとめたフレンチカジュアルにちゃめっ気のある少女をのぞかせて、遊び心のあるキュートな女性像に。







フィット感のあるリブ編みがレトロなムードをあと押し

見慣れた白とはまた違う透明感をもたらす淡いブルーのボディ。隙間なく描かれたピンクの花模様は、ちらりと見えるだけでもムードをレトロに引き寄せるチャーミングさ。ナチュラルな質感のコットン素材でありながら、毛羽立ちしにくくストレッチ性の高い機能素材。耐久性、色もちともによく、トップス・インナーとして長く付き合える頼れる存在。







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【全20スタイルの一覧】≫春からなに着る？シンプルだけど「違いを出せる」コーディネート実例集