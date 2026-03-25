姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春が２５日に自身のインスタグラムを更新し、第２子男児の出産を報告した。

「３月１７日、無事産まれました！３５３９ｇ 深音の弟 輝音（Ｔｅｏ：テオ）です」と名前も公表。「産声を聞けた時、今までの色々が滝のように流れてきて２人で大泣きでした。深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…そして自分と一緒に退院するときに言われた『おめでとうございます』という言葉を噛み締めながら病院を出てきました」と無事に誕生した喜びを実感した。

「こちら母の体調も、前回よりも１／３の出血量で済んだ計画帝王切開というのもあり、回復も前回より早そうです」と自身の体調も明かした。

「正直新生児期をちゃんと育てたことがないので、ミルク量とかが深音のと違いすぎて新しいことばかりだけど、子供を２人も産む人生が来るとは」と自分で驚き、「みんなたくさん心配してくれてありがとう。こちら元気です」とファンにメッセージを寄せた。

小春は昨年１月、「実はこの数年の間に結婚、離婚、再婚、妊娠しまして先日無事出産しました！」と芸術家・小池健輔氏との２ショットで報告。同年９月、長男が出産中の事故で脳に大きなダメージを受け、「重症身体障害児」であることを公表した。そして同年１２月に第２子妊娠を報告。無事に誕生し、長男との２ショットも公開した。