信州の「戦後80年＋1」は、「海を越えて戻った日の丸」の第2弾です。



上田市から出征し戦死した日本兵の「日の丸」は、アメリカ兵とその家族の手を経て信州に戻ってきました。



その旗を保管してきたアメリカ兵の遺族が、テレビ信州の取材に答えました。



80人以上の名前が寄せ書きされた日の丸。戦地に出征する日本兵が持たされたものです。



甥っ子 樋口俊文さん

「お骨自体は帰ってこなかった」





81年前に戦死した上田市真田町＝旧長村出身の樋口徳さん・享年26。フィリピン・ルソン島で亡くなりました。今も遺骨の戻らない徳さんの墓を守るのは徳さんの兄や弟のこども、甥っ子たち。墓は、息子の帰りを待ち続けた母と兄が建てました。甥っ子 佐々木明さん「骨も何もない状態でお墓だけ作らなきゃならなかったというのは、かなり無念じゃなかったかなとは思う」遺骨も遺品も戻らないまま、80年の歳月が経った去年、徳さんが出征の時に持って行った日の丸が、戻ったのです。甥っ子 樋口俊文さん「どういう思いで徳さんがその旗を持って戦地を転戦されていたかという樋口さんの日の丸を戦地から持ち帰ったのは今から24年前に他界しました。その際、息子が父の遺品として受け継ぎ保管してきたといいます。トムさん＆トリシアさん夫婦トリシアさん「個人のものだとは気づいていませんでした。ただの日本国旗だと思っていた んです」今回、旗を日本に返したアメリカ人夫婦がテレビ信州の取材に答えました。戦争体験は一切話さなかった元アメリカ兵。その息子の妻が、偶然、戦時中の遺留品を日本へ返す取り組みを行う団体の存在を知り寄せ書きされた日の丸の意味を知ったといいます。妻・トリシアさん「メッセージの内容を知り心に響 きました。そして旗を返そうと 心に決めたんです」夫・トムさん「絶対にそうしなくてはと思ったんです」妻・トリシアさん「例え日の丸が戦争に参加した 人のレガシー（遺産）や人生の 一部だったとしても、持ち主に返す、これが私たちにできる 唯一のことだと感じたんです」夫・トムさん「想像ですが、私たちが旗を返したいと思ったように、父も同じ ことを考えたのではないでしょ うか」日の丸返還の橋渡しを担ったのはアメリカの非営利団体です。OBONソサエティジーク敬子 専務理事「戦争中ですから、寄せ書き日の丸といいましても敵国の国旗です。よってアメリカ兵たちにとっては一番の勝利の証、つまり戦利品でした」夫とともに団体を立ち上げたジーク敬子さん。京都出身で、今はアメリカ人の夫とオレゴン州に住んでいます。実は彼女自身、日の丸に特別な思いがありました。OBONソサエティジーク敬子 専務理事「きっかけは、私の祖父の寄せ書き日の丸が、家族に返還されたことです。長い年月をかけて、祖父の旗が返ってきたときに、祖父が家族に会いたいと、ようやく帰ってきたという、そういう奇跡の体験がもとで、夫が調査をした結 果、アメリカにはまだ同じような旗が、たくさんあるというこ とを知りまして、一枚でも多くの奇跡を、一人でも多くのご遺 族にお届けしたい、という思いが活動のきっかけです。自分自身の 体験で、父親を知らない母が、涙を流して、ようやくおじいち ゃんが帰ってきたんだ、という、 そのインパクトが、非常に大きかったんですね」日本兵と家族にとってお守りであり心の拠り所だった日の丸の寄せ書き。アメリカ人にとっては「戦利品」。日本兵の多くが身に着けていたことから手に入れやすかったとされ、これまで3500枚の日の丸が団体に届いているといいます。OBONソサエティジーク敬子 専務理事「戦地から戦争に勝って戦利品やお土産としてアメリカ兵が持ち 帰ってこられても勝者側にも非常につらい思いがあるようで、 そうした思いを逆に自慢げにこれはこんな経緯で入手したんだっていうことが言えない心の葛 藤というのがあるみたいです」実は日の丸を日本へ返す直前まだその意味を知らなかった夫婦は結婚40年を機に日本を旅行していました。妻・トリシアさん「トムの父がどこかで訪れ、見たかもしれない日本へ、結婚40 年の節目に行くことは意味のあ ることだと思いました。沖縄にも行きました。日本人兵士が海に身を投げた崖にも行きました。全てに感銘を受けました。そうした経験が、日の丸が何を意味するのかを発見することにつ ながり、人として正しい行動をすることができたんだと思いま す。そのあとすぐにこの旗の意味を 知りました」早くに妻を亡くし9人の子供を育て上げた父親。戦争の話をすることなく81歳で亡くなったといいます。元アメリカ兵の息子 トムさん「子供の頃から知っていたのは父が戦争に行ったという事実だ で彼がどんな経験をしたのか知りませんでした。ひどい経験をしたとか日本人が 嫌いだとか、一度も語ったことはありません。ただ忘れたい記憶だったのかもしれません」アメリカから届いたメッセージを、樋口徳さんの甥にも聞いてもらいました。甥:長谷川修さん「戦争はあったけどいい理解者でもあったかもしれない。お互いに戦争はあったけれども…」甥:樋口俊文さん「それぞれぞれの立場の人たちの思いそういう思いを持っていただいてそういうものがつながって日の丸の旗が日本に、私たちの家に返ってきたということなのかなとあらためて本当にそれはありがたかった」