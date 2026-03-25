コメの価格が7か月ぶりに3000円台になりました。ご飯の“無料食べ放題”を復活させたお店も出ています。一方で田植えを控えた農家からは、原油高に加え価格の暴落に対する不安の声も聞かれました。

■家系ラーメン店で「無限ライス」復活

濃厚クリーミーな豚骨しょうゆスープとの相性抜群。ラーメンの横にいてほしいのはなんと言っても白いご飯です。

「横浜家系」が看板のラーメンチェーンの店を訪ねました。食欲をあおるのが「ライスです。おかわりもできます」との言葉です。

この店では以前ご飯のおかわりが無料でしたが、コメの価格高騰を受け有料にしていました。今回、「無限ライスキャンペーン」として期間限定でご飯の“食べ放題”無料を復活させているのです。

◇

「ありがたい。あまり無料というのはない」

「いっぱい食べるのでありがたい」

“無料食べ放題”を復活できたワケは・・・。

壱角家ラーメン事業部 事業部長 三輪邦朗さん

「4月からコメ価格が下がることが確認できたので、いち早くおかわり自由の無限ライスを決定した」

◇

全国のスーパーでの最新のコメの平均価格は5キロあたり3980円。去年8月以来、およそ7か月ぶりの「3000円台」になりました。

■「4000円台のものがあまり売れなくなってきている」

コメ値下げの恩恵は食卓にも及んでいます。

東京・足立区にあるスーパーでは25日、千葉県産のブランド米5キロが特売の目玉商品になっていました。2000円台の値札は久しぶりだということです。

◇

お客さん

「行かなきゃ！ と思って来ました。成長盛りの息子がいるので、1か月は持たないけど、とりあえずしのげるかな」

家計にうれしいコメの大幅値下げ。一方、在庫を抱える店は喜んでばかりはいられません。

スーパーおっ母さん北千住店 小野勇治店長

「4000円台のものがあまり売れなくなってきている。（在庫が）残っちゃうので、そこは下げていくしかない。赤字きってでも売るしかない」

■生産者は心配 イラン情勢の影響も

生産者は価格の“暴落”を心配しています。

千葉県の農園では、まもなく早生（わせ）の品種の田植えが始まりますが…

柏染谷農場 染谷茂さん

「ある一定の3000円ぐらいで維持してもらえば、それでいい。量が余っている、どんどん下げようということになると、農家は生産意欲をなくす。自分のところだって（価格を）維持できなくなったらやめるしかない。やはり値下がりするということは量が多すぎる」

農水省は23日、今後のコメの需給見通しを発表。2026年産の生産量が、需要量に対して最大およそ36万トン上回る見通しであるとわかりました。

専門家は「過剰な供給」を懸念。価格が暴落する可能性があると指摘しているのです。

◇

そして、コメにもイラン情勢の影響が出ています。

柏染谷農場 染谷茂さん

「トラクター・コンバイン、すべて軽油。燃料なくなったら何パーセントしかできない。（燃料が）なくなったら何もできない」

安値の裏で生産者の不安が広がっています。