『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「大阪市に出没するシカを捕獲 府警の敷地内に逃げこむ」についてお伝えします。

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24日、大阪市旭区で目撃されたシカ。

周囲には人だかりができていましたが、シカは気にする様子もなく歩き続け、城東区関目周辺へ。多くの車が行きかう幹線道路に飛び出し、ひやりとする場面もみられました。

その後、シカは職員に誘導されていましたが、突如、走りだします。警察などが必死にその後を追いますが、そのシカが向かった先は…。

まさかの警察署でした。

シカは、自ら大阪府警本部・関目別館に入って行ったのです。

そして25日。シカは警察の敷地内でのんびり草を食べて過ごしていました。

そもそもこのシカ、奈良から来たのかなど不明ですが、この日、奈良県の山下知事は…。

奈良県 山下真知事

「大阪府下で捕獲されたシカについては、大阪府下で放獣してくださいとお願いすることになる」

“奈良県内に受け入れる予定はない”と述べ、大阪市長と大阪府知事にもその意向を伝えたことを明らかにしました。

そして、警察の敷地内にいたシカは車にのせられ移送されました。

今後、シカはどうなるのでしょうか？

大阪市 横山英幸市長「一時保護施設、大阪市の動物管理センターに移送が完了したという報告を受けています。“シカさん”が安全な環境で次のステージに移れる環境を整えていくのが大事」