「スーパーＪチャンネル」（土、日）、「大下容子 ワイド！スクランブル」などを担当するテレビ朝日・八木麻紗子アナウンサーが、第２子長女（５）がこのほど、保育園の卒園式を迎えたことを報告した。京大農学部卒、２００８年入社の八木アナは１１年、同局の野上慎平アナと結婚。１６年２月に長男（１０）、１９年４月に長女が誕生している。

「先日、娘の保育園の卒園式を迎えました 兄妹合わせて約６年通った保育園」と報告。「夫が主に早朝番組を担当していて平日朝は不在のため、送りは私の役割でした。雨の日も、溶けそうなほど暑い日も、毎日一緒に通いました」と振り返り、「仕事が終わって早めに迎えに行くと、娘は大抵お友達と園庭で夢中になって遊んでいて 『おむかえ、はやすぎるー！！』と、ほっぺをふくらませるほど 赤ちゃんの頃から、保育園が大好きな子でした」とつづった。

八木アナ自身も、先生たちの「行ってらっしゃい！」「おかえりなさい！」の言葉に何度も励まされたそうで、「メンタルがボロボロの日には、先生のいつもと変わらない優しさに涙が出てしまいそうになることも……」と明かした。

長女はセーラーカラーの可愛らしい制服姿で、コメント欄には「ご卒園、おめでとうございます！そして、ママも６年間、本当にお疲れ様でした！」など祝福とねぎらいの声が多数寄せられている。